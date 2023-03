L'insegnamento di Marco Veglia alla primaria di Margarita: "Non è mai finita finché non lo decidi tu"

Un grande amore per gli animali, la natura, le nuove sfide, affrontate sempre con il sorriso e non ultimo l’amore per lo sport.

"E' stata una bellissima giornata" - racconta Marco - sono stato accolto calorosamente da alunni e insegnanti che ringrazio, unitamente a Marita Rosa che ha organizzato e mi ha accompagnato in questa esperienza."

"I bambini erano già preparati sul tema e sono stati molto educati - racconta Marco - Mi piace molto andare a parlare nelle scuole in particolare alle elementari perché i bambini sono "senza filtri", sono curiosi, interagiscono e sono molto contento di questo. Nel corso della giornata abbiamo affrontato diversi temi: dal funzionamento delle protesi, la mia esperienza nello sport e la mia vita prima e dopo l'incidente, ma anche di persone come Nicola Dutto, della pallanuoto e degli ultimi sport che ho provato come basket in carrozzina a Torino, lo snowboard e lo sci su guscio grazie all'associazione Art4Sport".