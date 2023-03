"Perché Cuneo arriva sempre dopo? Che sia la prima città d'Italia ad aderire al trattato sull'alimentazione vegetale"

Barbara Simonelli ne parla con Luca Bellini, referente di Fridays For Future Cuneo, che analizza il movimento e le sue prospettive.

Da parte di Luca, che si sta impegnando sul tema della Mobilità alternativa, con proposte concrete, anche un invito ad una maggiore collaborazione con l'amministrazione locale e uno sprone a fare di più: "Perché Cuneo non può essere la prima città a distinguersi per un comportamento ambientale virtuoso? Sogno i titoli dei giornali: Cuneo è la prima città ad aver fatto qualcosa per risolvere la crisi climatica. Torino è stata la prima città d'Italia ad aderire al trattato sui combustibili fossili. Perché Cuneo non può essere la seconda? E perché non può essere la prima ad aderire al trattato sull'alimentazione vegetale. Per ora il Comune non ha dichiarato l'emergenza climatica, nonostante la nostra richiesta. Un'adesione alla quale deve seguire un impegno. almeno per coerenza. Ma per ora non c'è stata risposta".