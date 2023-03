Piatti da asporto in agriturismo: emendamenti di Gagliasso nel riordino della normativa regionale

“D’ora in poi - spiega Gagliasso - tutti gli agriturismi sul territorio regionale potranno svolgere il servizio di asporto e di consegna a domicilio di tutti i prodotti presenti nel loro menù, e non soltanto dei piatti preparati con prodotti locali e coltivati in loco".

E' quanto spiega il consigliere saviglianese della Lega Salvini Piemonte Matteo Gagliasso, firmatario di due emendamenti volti a modificare l’articolo 25 della Legge regionale 1 del 2019. Ora approvate, le modifiche diverranno parte della legge regionale di riordino in materia.

"Del resto – aggiunge il consigliere –, adottare questa tipologia di servizio non incide in alcun modo sulle modalità e i criteri che l’azienda agrituristica è comunque tenuta a rispettare per la preparazione dei pasti. Un’azione emendantiva che ha preso spunto dalle richieste delle associazioni di settore e che finalmente supera un’interpretazione che limitava le potenzialità imprenditoriali dei gestori. Ancora una volta la Lega dimostra di essere un vero sindacato del territorio, sempre pronta a far proprie le istanze di chi lavora”.