Prima volta in provincia di Cuneo per il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida

Sarà presente venerdì 9 marzo a Saluzzo il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida per la sua prima visita nella provincia Granda, territorio ad alta vocazione agricola.

Il ministro incontrerà i referenti del “Tavolo Frutta del Monviso” al Teatro Magda Olivero alle ore 9. Costituito nel 2020 e coordinato dal sindaco di Lagnasco Roberto Dalmazzo, il tavolo è composto dai 41 sindaci del distretto, associazioni di categoria e produttori.

Il settore sta attraversando un momento non facile. Gli ultimi anni sono stati dettati da gelate e siccità oltre all'impennata dei costi energetici. La richiesta che verrà portata al ministro da parte di tutti i presenti riguarderà in primis la moratoria sui mutui e la defiscalizzazione dei contributi.

"Non sarà possibile l'incontro a porte aperte - si legge nella nota del Tavolo Frutta del Monviso - a causa del numero massimo di persone che possono accedere alla sala stabilità per ragioni di sicurezza in 250 . Il tavolo ha già incontrato nei mesi scorsi i politici Regionali e Nazionali per affrontare i problemi del settore. L'incontro con il Ministro ha lo scopo di valutare l'effettivo stato di crisi del settore e sentire le risposte del Ministro stesso . Una filiera che in questi anni ha dimostrato tante criticità da risultare insostenibile per i produttori e per i magazzini siano essi privati che cooperativi. Infine alle gelate primaverili si è aggiunta la crisi idrica."

"Non mancheremo di presentare anche il distretto della frutta in fase di costituzione - precisa Roberto Dalmazzo - al fine di valorizzare il lavoro compiuto da enti di ricerca , dai tecnici delle associazioni di categoria e delle organizzazioni economiche dei produttori. Una iniziativa che nonostante le oggettive difficoltà economiche e sociali del momento vuole guardare avanti con impegno e fiducia”.