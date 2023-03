Savigliano, incontro tra giunta e Coldiretti: al centro la sicità e il tema degli argini del Mellea

I vertici della Coldiretti di Savigliano hanno incontrato l'Amministrazione Comunale saviglianese.



Alla riunione con il sindaco Antonello Portera e i membri della Giunta hanno preso parte Enrico Vassallo e Daniele Caffaro, rispettivamente presidente e responsabile di Coldiretti della zona di Savigliano, oltre ai tre presidenti di sezione Sergio Brero (Cavallotta – San Salvatore), Silvio Rosso (Savigliano) e Davide Bruno (Levaldigi).



Svoltosi in Municipio, l'incontro ha rappresentato l'occasione per fare il punto sui principali temi riguardanti l'ambito agricolo del territorio saviglianese. Dalla pressante siccità di questo periodo alle tematiche inerenti gli argini del Mellea in zona via Alba, passando per una fruizione consapevole della campagna da parte dei cittadini.



«Un confronto fruttuoso – dichiarano dalla Coldiretti saviglianese – . Sebbene in molti ambiti la normativa comunale possa incidere poco, ci è sembrato utile incontrare la nuova Amministrazione per fare il punto sullo stato dell'arte del settore agricolo del saviglianese».



«Come dimostra l'ormai imminente Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola – afferma il sindaco di Savigliano Antonello Portera – l'agricoltura è un settore centrale nell'economia del territorio saviglianese. Con Coldiretti ci siamo trovati concordi su quanto sia importante tutelare e valorizzare tale comparto. Ci auguriamo che questo primo confronto con l'ente di categoria sia l'inizio di una lunga collaborazione».