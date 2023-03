Un successo la serata organizzata a San Michele Mondovì per la proiezione di "Innesti"

Giovedì sera al teatro comunale “Piter Pecchenino” di San Michele Mondovì si è svolta una partecipatissima serata, da tutto esaurito, della rassegna “COLTIviamo” organizzata dagli Amici dell’Aiuola Botanica con la preziosa collaborazione dell’Associazione Outdoor Tramontiemari e della Pro Loco.

È stato proiettato il pluripremiato film “INNESTI” realizzato dal talentuoso regista violese Sandro Bozzolo. Il regista ha saputo “innestare”, è proprio il caso di dirlo, i filmati di inizio di questo millennio con le immagini del presente, ovviamente molto più tecnologiche: un insieme di rara bellezza emotiva, con le anziane e distinte castagnere che raccontano momenti di un tempo che fu, dove oltre al duro lavoro, si alternavano gioiosi momenti di balli e canti in mezzo ai boschi. La loro vita ruotava intorno ai castagni, un’eredità ormai quasi scomparsa. Dopo il film, applauditissimo dai presenti, è seguito un interessante dibattito tra il pubblico presente, il regista ed Ettore Bozzolo, interprete principale e “visionario” ideatore del programma di recupero dei castagneti della Val Mongia. Una serata poetica all’insegna del richiamo al rispetto della natura, dell’ambiente ed allo stesso tempo un grido di dolore contro l’abbandono delle nostre valli con tutto ciò che ne deriva: spopolamento e dissesto idrogeologico sopra tutto.

“È stato un grande piacere proporre “INNESTI” in questo contesto. – ha dichiarato il regista al termine della serata – “Per il nostro film si è trattato della 35esima proiezione, e per una proiezione indipendente è un gran risultato. Il fatto di poter condividere il nostro lavoro con una sala gremita di attenzione e passione non è per nulla scontato. Questo è stato reso possibile grazie alla cura con cui l’Associazione ABC ha seguito e voluto l’evento e in questo senso è davvero giusto, come ricordato a inizio proiezione, parlare di “dono”. Si tratta di un dono di risorse, di energie, di cure e di attenzioni rivolte alla Comunità, che non è per nulla banale, soprattutto in quest’epoca sempre più pigra e distratta.

Dal nostro punto di vista, come ho detto all’inizio, ci ha fatto particolare piacere condividere INNESTI a San Michele, in primis perché è la “patria” di Davide Ghirardi, la cui presenza è tangibile in ogni fotogramma del film e in ogni centimetro di castagneti. Sia il mio percorso audiovisivo che quello di mio padre nei suoi castagneti sono stati attraversati dall’incontro e dal confronto con Davide. Inoltre INNESTI è un film che parla di qualcosa che ha definito e modellato un’intera cultura, che in fondo è la cultura delle Valli Monregalesi. Il fatto di averlo presentato a San Michele, in una sala così gremita, lascia ben sperare per un cambio di passo circa la presa di coscienza rispetto al nostro patrimonio condiviso.”

Il tributo spontaneo che Bozzolo ha voluto rendere a Davide Ghirardi è stato commovente e affrontato con dolcezza e delicatezza straordinarie ed è a lui che vogliamo dedicare una serata eccezionale per tutti noi.