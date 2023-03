Coldiretti Cuneo: con gli show cooking e i grani antichi sarà 'ritorno al futuro'

Si diffonde nella Granda la coltivazione di antiche varietà di grano, straordinario esempio di biodiversità e piccolo passo concreto verso la sostenibilità ambientale che vede sempre più protagoniste le imprese agricole al femminile. Questi cereali hanno esigenze idriche molto ridotte rispetto agli altri e tollerano meglio la siccità, cifra dominante del cambiamento climatico in atto, garantendo redditività alle aziende agricole oltre ad offrire prodotti di alta qualità ai consumatori.



È quanto afferma Coldiretti Cuneo alla vigilia del nuovo show cooking di Campagna Amica all’Open Baladin di Cuneo in programma domani, giovedì 9 marzo a partire dalle ore 18, dedicato proprio alle farine di grani antichi.



Durante la serata chef e studenti dell’Istituto alberghiero di Dronero proporranno impasti e preparazioni inedite da assaporare in abbinamento a sorsi di birra Baladin e forniranno tanti spunti creativi per ricette da sperimentare a casa.



Annalisa Bosco dell’azienda agricola biologica “Il Mulino del Benessere” di Priocca, aderente al circuito Campagna Amica, svelerà tutte le caratteristiche che rendono i grani antichi tanto apprezzati dai consumatori, sempre più alla ricerca dei sapori autentici della tradizione, oltre che dai nutrizionisti.



“Consumare cereali antichi coltivati con metodo biologico significa scegliere prodotti selezionati e trattati con cura, passaggio dopo passaggio, ma anche salvaguardare la biodiversità del territorio” sottolinea Annalisa Bosco, nella cui azienda i cereali vengono macinati a pietra, tecnica tradizionale che permette di mantenere intatte tutte le proprietà organolettiche del chicco.



“Chi partecipa ai nostri show cooking – ricorda la Responsabile provinciale di Campagna Amica Elisa Rebuffo – ha la grande opportunità di scoprire da vicino le piccole realtà produttive che costellano il nostro territorio avendo a cuore la cura del paesaggio e la tutela dell’ambiente. È il primo tassello capace di innescare il circolo virtuoso del consumo ragionato e consapevole, che premia i produttori agricoli ma anche i consumatori, che hanno la garanzia di portare in tavola cibo buono e genuino”.



Appuntamento dunque per giovedì 9 marzo alle ore 18, all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito e aperto a tutti con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).