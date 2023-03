Alba, operaio si amputò un dito con una levigatrice: prosciolto il datore di lavoro

Si è concluso nei giorni scorsi ad Asti col proscioglimento dell’imputato in ragione della remissione della querela a partire dalla quale il procedimento era stato avviato il processo a carico di un 70enne imprenditore albese.



L’uomo era stato rinviato a giudizio per lesioni personali e mancato rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro a causa di un incidente occorso a un suo dipendente nel giugno 2018.



L’operaio, un uomo classe 1973, originario del Marocco ma da tempo residente nella capitale delle Langhe, stava lavorando alla levigatura di una piccola lamiera quando si procurò l’amputazione parcellare della falange distale del dito pollice della mano destra.



L’incidente era capitato mentre l’uomo stava operando mediante una levigatrice a nastro verticale. Il pezzo metallico gli era sfuggito dalle mani e il pollice della mano destra era rimasto pinzato nel macchinario, che successivi accertamenti avevano verificato non essere idoneo sotto il profilo della sicurezza e in particolare privo delle necessarie protezioni atte a evitare un contatto.



Iniziato davanti al giudice Marco Dovesi, poi trasferito a Torino, e proseguito sotto la presidenza del dottor Alberto Giannone, nei giorni scorsi il processo si è chiuso in seguito alla remissione di querela da parte dell’operaio, che intanto era stato risarcito dal suo titolare per il danno subito.



Prima di allora il processo aveva visto il medico legale Giancarlo Ferraroni, nominato quale perito dal Tribunale, esprimersi in merito allo stato di malattia subito dall’uomo e all’impedimento provocato dall’amputazione, escludendo la presenza di postumi a carattere permanente rilevanti in ambito penalistico.



In ragione della rimessa querela il giudice Giannone si è quindi pronunciato per il non doversi procedere nei confronti del 70enne imprenditore, difeso dall’avvocato albese Roberto Ponzio, mentre l’infortunato era stato patrocinato prima dall’avvocato astigiano Mauro Caliendo e successivamente dal collega Massimiliano Esposto.



"La perizia d'ufficio ha escluso un indebolimento permanente dell’organo e limitazioni funzionali a carico dell’arto", il commento dell’avvocato Ponzio.