CULTURA ENERGETICA/07 - Il Superbonus è finito! Cosa può fare un proprietario di casa per abbattere i costi energetici?

Il tema del risparmio energetico è quanto mai attuale, come anche quello della sostenibilità. Ma cosa fare in concreto per difendersi dal caro bollette e al contempo ridurre l’impatto dei nostri consumi sull’ambiente? Ne parliamo con Massimo Marengo, imprenditore albese con alle spalle una pluridecennale esperienza nel settore delle energie rinnovabili, fondatore del gruppo Albasolar e della start-up AspecHome, che settimanalmente ci offrirà utili suggerimenti per risparmiare incrementando il comfort degli spazi in cui viviamo.

***

Tra gli interrogativi che i conoscenti mi stanno ponendo in questi giorni in tema di risparmio energetico il seguente è sicuramente quello più in voga: cosa fare ora che il Governo ha messo definitivamente fine alla stagione del Superbonus? Cosa possono fare le famiglie che vogliano ridurre la propria bolletta e fare un passo nella direzione della sostenibilità ambientale, ma rispettando un corretto rapporto tra investimento e benefici?



Il tema effettivamente non è banale, perché effettivamente l'analisi di questi termini è stato troppo spesso tenuta in secondo piano in chi ha usufruito di un’agevolazione che addirittura premiava i beneficiari in una misura superiore alla spesa coperta dal contributo.



Una prima cosa, sicuramente positiva, da dire, è che per la famiglie rimane la possibilità di usufruire del cosiddetto "contributo ristrutturazione" oppure “Bonus Casa”, che consente di detrarre il 50% della spesa ammessa scalandola dall’Irpef dovuta al fisco nell’arco di dieci anni.



E’ importante tenerne conto perché rispetto al Superbonus cambiano le dinamiche che stanno sotto queste valutazioni. E questo anche in ragione di un costo dell’energia che intanto è rientrato, rispetto ai picchi dell’agosto scorso, e si è stabilizzato, anche se su valori decisamente più alti di quelli precedenti al 2021, cosa che vale sia per il gas che per l’energia elettrica.



Ma alcuni interventi rimangono comunque molto convenienti, oltreché utili. Per il bene del pianeta, ma anche per il portafogli. Altri invece debbono essere probabilmente accantonati in attesa di tempi migliori (che significano o una diminuzione dei prezzi, o un aumento del bonus).



Tra gli interventi sempre interessanti e convenienti ci sono il fotovoltaico, la pompa di calore per acqua sanitaria, le valvole termostatiche Wi-Fi, le pompe di calore ad aria e i sistemi di gestione e controllo dell’energia, che sono ormai indispensabili per riuscire a utilizzare tutta l’energia prodotta.



Tra quelli sui quali conviene attendere annovero sicuramente le batterie di accumulo, che in questi anni sono state installate a servizio di impianti fotovoltaici, soprattutto in grande quantità e dimensione in ambito superbonus, ma per loro c’è da fare un discorso a parte.



Con il bonus casa 50% montare le batterie è invece un po’ più problematico perché tratta di dispositivi ancora parecchio costosi e che, in ragione dell’inflazione generale, come della forte domanda di questi anni, hanno vissuto una dinamica di prezzo che al momento li rende economicamente poco meno convenienti rispetto a quanto si possa pensare.