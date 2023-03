Grande Marvin: lo shop di Torino per gli appassionati di fotografia ed elettronica

Grande Marvin è una realtà commerciale fondata a Torino ormai da quasi sessant'anni e diventata un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati di fotografia, ottica, elettronica, informatica e molto altro ancora.

Con l'evolversi del mercato e con le nuove abitudini e necessità di acquisto dei consumatori, Grande Marvin ha deciso di entrare nel mondo del web per fornire un servizio ancora più completo. Ed è proprio per questo motivo che nel 2021 è stato creato un sito per la vendita di tutti i prodotti che si possono trovare anche nel negozio fisico.

Ma Grande Marvin è anche molto altro, come per esempio una validissima Academy a cui qualsiasi interessato può rivolgersi per frequentare corsi di fotografia.

Sia attraverso il sito sia contattando direttamente il negozio, poi, è possibile richiedere lo sviluppo e la stampa delle proprie foto.

Grande Marvin e il suo catalogo in continuo aggiornamento

Uno dei punti di forza dello store Grande Marvin è sicuramente la possibilità di avere un vastissimo catalogo di prodotti tra cui i clienti possono effettuare le loro scelte di acquisto. Le referenze sono continuamente aggiornate in modo tale da poter avere a disposizione sempre gli ultimi prodotti presenti sul mercato e ai prezzi più competitivi.

Le categorie di articoli disponibili sia online, sia in negozio a Torino sono tantissime: personal computer, stampanti con i relativi toner, scanner e, ovviamente, fotocamere e tutto quello che può servire ad un appassionato di fotografia come per esempio i rullini e le pellicole a sviluppo istantaneo delle migliori marche. L'azienda, infatti, si è distinta per i suoi articoli legati al mondo della fotografia, tra cui gli obiettivi, le memory card, i treppiedi e le borse. Chi fosse interessato, poi, può scegliere non solo tra prodotti nuovi, ma anche tra un usato garantito e sicuro.

Gli appassionati di astronomia possono acquistare anche telescopi di ultima generazione e appartenenti alle diverse fasce di prezzo, oltre ai loro accessori come lenti, oculari, filtri, raccordi e camere.

Un apposito reparto è dedicato anche agli amanti del gaming che hanno a loro disposizione, ad esempio, comodissime poltrone, mouse, cuffie, mouse pad e tastiere retroilluminate.

Ultimamente, poi, sono disponibili anche i dispositivi che possono essere impiegati per rendere smart, utile e funzionale la propria casa come gli applicativi di videosorveglianza connessi con il proprio smartphone e le valvole termostatiche per il controllo e la regolazione a distanza della temperatura all'interno dei diversi locali.

Servizio di stampa

Per chi lo desidera, è possibile creare dei bellissimi e originali gadget, idee regalo e articoli per la casa con le proprie immagini. Si possono prenotare, tramite il servizio di stampa e sviluppo, calendari, cornici, fotolibri, tazze, biglietti, cuscini e molto altro ancora che diventeranno degli omaggi davvero apprezzati in qualsiasi occasione.

Uno staff preparato e sempre disponibile

Un altro aspetto fondamentale che fa davvero la differenza tra Grande Marvin e i suoi competitors è senza ombra di dubbio la presenza di uno staff preparato, professionale, disponibile e sempre aggiornato a completa disposizione di tutti i clienti che vogliano avere la sicurezza di effettuare la scelta corretta in base alle loro esigenze specifiche.

In negozio, infatti, sono sempre presenti addetti alle vendite per aiutare, consigliare e supportare i clienti, ma anche online è possibile rivolgere qualsiasi domanda attraverso l'apposita sezione 'Contattaci' presente sul sito ufficiale e in breve tempo si riceveranno tutte le risposte e delucidazione richieste.