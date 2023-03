Internet a banda larga in Italia: situazione e criticità

Avere a disposizione una connessione a internet stabile e a una velocità adeguata consente a tutti di utilizzare questo strumento in modo corretto. Nel nostro Paese è stato avviato negli ultimi anni un piano strategico volto a estendere la banda larga in tutti i Comuni del territorio peninsulare; vediamo a che punto si è e quali sono le principali criticità.

La banda larga dove vivo

La domanda che molti si fanno quando si parla di banda larga riguarda più che altro la possibilità di usufruirne nel luogo in cui si vive. Perché di fatto è questo il dato essenziale: a che velocità si può utilizzare internet a casa propria, o in ufficio, e quali sono le offerte disponibili.

Per avere questo genere di informazioni è sufficiente consultare i siti dei singoli provider, che consentono anche di verificare la copertura di rete, ossia l’effettiva possibilità di effettuare una tra le offerte proposte, e la velocità massima raggiungibile dalla connessione, in download e in upload. È possibile consultare le offerte ADSL su questo sito, dove sono disponibili anche i dati sui costi e i link ai siti dei diversi fornitori, sui quali effettuare la verifica della copertura.

Quanti italiani possono godere della banda larga

La strategia nazionale per la Banda Ultra Larga si propone di allargare all’intero territorio nazionale la connettività a 1 Gbps entro il 2030. Si tratta di un progetto già avviato, all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Al 31 gennaio 2023 i comuni raggiunti dalla banda ultralarga sono 4.774, stiamo parlando di oltre 3.000 comuni in più rispetto alla situazione all’avvio della nuova strategie BUL, avviato nel corso del 2020, ma già in via di attuazione nel 2016. Sono presenti anche ulteriori 7.992 cantieri, nei quali si sta allargando la rete con connessione in fibra ottica o con sistemi sufficientemente validi da garantire la copertura in banda larga nelle zone coinvolte. In varie zone della penisola i cantieri già completati sono però meno della metà di quelli previsti.

Le zone in cui la banda ultralarga è già una realtà sufficientemente ampia, disponibile alla maggior parte della popolazione, sono il Friuli Venezia Giulia, l’Umbria, le Marche e la Calabria. In tutte le altre Regioni l’attività ferve, anche perché sono purtroppo ancora molto numerosi i comuni non raggiunti dalla rete internet fissa sufficientemente stabile e veloce.

Le zone grigie in Italia

Secondo i responsabili il progetto di portare l’intero territorio nazionale a poter godere di internet a 1 Gbps sta seguendo in modo perfetto le tappe previste, da più parti si parla della possibilità di terminare la posa della rete entro il 2026. Sembra però che le cose non stiano propriamente così e che vari ritardi si stiano accumulando nel corso dei mesi. L’unico modo per comprendere come stia realmente andando la situazione consiste nell’attendere.

Nel frattempo sono varie le zone grigie ancora presenti, dove non solo non è disponibile la banda ultra larga, ma neppure connessioni internet utilizzabili correntemente. Ad oggi poco più del 50% della popolazione è effettivamente raggiunto dalla rete in fibra ottica; inoltre si ravvisa un ritardo nell’aumento degli utilizzatori.