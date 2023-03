Sicuro24 la sicurezza a casa e in azienda è garantita. Ecco come attivare il servizio

La recessione economica degli ultimi anni ha portato ad un aumento della criminalità, evidenziata da episodi di furti in case, negozi e luoghi di lavoro. La sicurezza è diventata fondamentale e la tecnologia sta fornendo sempre più soluzioni affidabili per prevenire i furti, come l'aggiunta di dispositivi di sicurezza domestici o commerciali che offrono funzionalità che prima erano inimmaginabili. Grazie alla tecnologia e alle connessioni di rete, oggi la sicurezza domestica o aziendale con Sicuro24 può essere gestita da remoto attraverso un kit di videosorveglianza collegato direttamente al tuo smartphone tramite app e ad una centrale operativa.

Sicuro24, la nuova soluzione di sicurezza intelligente per abitazioni e attività

Sicuro24 offre un sistema di sicurezza all'avanguardia per residenze e attività commerciali. La formula include un pacchetto completo con l'installazione professionale di sistemi di protezione quali verifica video, assistenza clienti 24 ore su 24, collegamento alla Centrale Operativa, analisi delle immagini dei sensori dotati di fotocamera, intervento immediato da parte delle Forze dell’Ordine in caso di effettiva intrusione e gestione delle emergenze antirapina/antiaggressione.

Un sistema di sicurezza all'avanguardia

Sicuro24 rappresenta la migliore protezione per abitazioni, negozi e uffici grazie ad un sistema di sicurezza all'avanguardia. Grazie a questa tecnologia, avrai una completa gestione del tuo sistema di sicurezza. Potrai monitorare il tuo allarme in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo tramite il tuo cellulare. Sicuro24 protegge da furti, rapine, sottrazione di beni personali e offre la massima affidabilità! Con Sicuro24 la tua sicurezza è garantita 24 ore su 24 e 7 giorni su 7!

Fai una richiesta gratuita su https://www.sicuro24.it/