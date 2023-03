A Beinete una serata a tema "Donna e montagna"

Peveragno mai trascura la «Festa della donna».

La sua Biblioteca, in collaborazione con quella di Beinette, coi due Comuni, con Associazioni culturali quali AttivaMente, Compagnia del Birùn (che curerà le letture), Gai Saber e Primalpe, invita mercoledì 15 marzo alle 20,45 nel Salone di Via Bersezio 22, a Peveragno, per una serata sul tema «Donne e montagna».

La scrittrice cuneese, di origini savonesi, Daniela Bernagozzi, presenterà la sua nuova opera, edita da Primalpe "Ombre lunghe", dialogando con Annamaria Bongiovanni (di Chiusa Pesio, titolare della struttura «Le Baite di Baudinet»).

nformazioni mail bibliotecabeinette@gmail.com e biblioteca@comune.peveragno.cn.it