Cuneo, nella biblioteca civica "Marengo" si presenta il libro "Gocciole d'Amore"

Venerdì 10 marzo, alle ore 20.45, nei locali della biblioteca civica “M. Marengo” in piazza Europa sarà presentato il libro di racconti GOCCIOLE D'AMORE, del sommarivese Franco RACCA, con brani letti e interpretati dall'attore doppiatore Massimo Marasso.

«Perché “Gocciole d’Amore?”. Perché – dice l’autore – le gocce sono provvisorie come l’Amore imperfetto che ancora molti di noi si vive, e bellissime e luminose come perle che il terreno subito assorbe o il sole prosciuga; purtuttavia esse, nell’elemento che le forma, sono eterne come l’acqua dalla quale tutto trae origine».

Quello di venerdì 10 marzo è il settimo dei “Venerdì in biblioteca” proposti dal Centro culturale San Bernardino in collaborazione con la Biblioteca Civica per approfondire argomenti di attualità, presentare opere di autori del territorio, incontrarsi e confrontarsi su libri e letture interessanti. L’ingresso è libero.