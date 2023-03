Domenico Quirico ospite ad Alba per parlare di "Questioni Mediorientali"

“Questioni Mediorientali” è il titolo della serata che si terrà ad Alba mercoledì 15 marzo, alle ore 21 presso la Sala Diocesana in via Mandelli 7, organizzata dal gruppo Movies&Books in collaborazione con l’Associazione Alec. All’incontro sarà presente il giornalista Domenico Quirico.

Introdurrà la serata Valter Magarotto di Movies&Books, un gruppo che è luogo di incontro di una passione comune: il cinema.

"L’area mediorientale è l’argomento degli otto film messi in programma dal gruppo - spiega Walter Magarotto -, un viaggio cinematografico che tocca vari Paesi

sempre di più al centro dell’attenzione internazionale. I film suggeriscono domande per una esplorazione approfondita. A chiusura della rassegna abbiamo pensato di invitare il giornalista Domenico Quirico per riflettere insieme sul tema Questioni Mediorientali”.