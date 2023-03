Vanessa Gravina e Giulio Corso al Teatro Sociale “G. Busca” con “Testimone d’accusa”

Un nuovo appuntamento in compagnia della grande prosa al Teatro Sociale “G. Busca”.

Mercoledì 15 marzo alle ore 21.00, va in scena “Testimone d’accusa” con Vanessa Gravina, Giulio Corso e la partecipazione straordinaria di Giorgio Ferrara.



Nato come racconto nel 1925 e in seguito trasformato in commedia teatrale a tutti gli effetti, Testimone d’accusa è fra i capolavori di Agatha Christie.

Suspense, intrighi e misteri, tratteggiati con l’inarrivabile capacità di sparigliare le carte di cui l’autrice inglese fu assoluta maestra, sono il sale di questa splendida partitura dell’inganno che si conclude con un doppio colpo di scena, imitato più volte e rimasto insuperato.



Leonard Vole viene arrestato per l'omicidio della benestante Emily French. Poco prima di morire l’anziana signora, ignara del fatto che l'uomo fosse sposato, lo aveva nominato suo principale erede: naturale dunque che sia proprio lui il maggiore sospettato dell’efferato delitto. A travolgerlo sarà la testimonianza della moglie Romaine, che invece di muoversi in difesa del marito si rivelerà un'efficace testimone dell'accusa…

La regia è di Geppy Gleijeses e ad affiancare i protagonisti sono altri nove attori a cui si aggiungono sei giurati scelti tra il pubblico prima dello spettacolo.



Scrive Gleijeses nelle note di regia: “Agatha è un genio e tale per sempre resterà. E qui, più che in Trappola per topi, più che in Dieci piccoli indiani questo diamante luccica in tutto il suo splendore. Naturalmente metterlo in scena richiede un cast di livello superiore e un realismo (non certo naturalismo) rigidissimi. E una dovizia di mezzi scenografici e recitativi.



Io l’ho messo in scena con Giorgio Ferrara, un grande e carismatico attore in genere prestato alle grandi direzioni di festival e teatri, Vanessa Gravina, bella, bravissima e impossibile, Giulio Corso, uno dei migliori dell’ultima generazione, e altri 9 attori, tutti perfettamente aderenti ai ruoli.”