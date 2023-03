FEDERMANAGER CUNEO: il valore dell’8 MARZO

Questa celebrazione ha le sue origini nel lontano febbraio del 1909 negli Stati Uniti, quando migliaia di camiciaie di New York scioperarono per migliorare le loro condizioni di lavoro. La festa della donna dell'8 marzo, invece, si riferisce al 1914 e alle manifestazioni delle donne a San Pietroburgo contro la guerra. In Italia, la prima Giornata internazionale della donna fu celebrata il 22 marzo del 1922, mentre nel 1946 la mimosa fu scelta come simbolo ufficiale delle donne che lottavano per l'uguaglianza di genere grazie alle proposte di Teresa Noce, Rita Montagnana e Teresa Mattei.

Il 22 ottobre 2021, a seguito dell'iniziativa e dell'organizzazione di Fulvio D'Alessandro, con la collaborazione di Confindustria Cuneo e l'aiuto di Giuliana Cirio e Stefania Bergia, Federmanager-Confindustria ha presentato l'evento "DIALOGHI IN ROSA - OTTO STORIE DI MANAGEMENT DI SUCCESSO AL FEMMINILE" all'interno del programma "Alba Capitale della Cultura d'Impresa". L'evento è stato un grande successo di pubblico e ha offerto un momento di riflessione unico sul ruolo delle donne del territorio, che si sono dimostrate dotate di competenze, professionalità, impegno e determinazione. Il video completo dell'evento è disponibile su YouTube .

Fulvio D'Alessandro, Presidente Federmanager Cuneo "La considerazione e il rispetto verso le donne non devono essere limitate alla celebrazione dell'8 marzo con il dono di mazzi di mimosa. È importante avere comportamenti rispettosi nei confronti delle donne ogni giorno, in ogni aspetto della nostra vita, rifiutando ogni forma di prevaricazione, maleducazione ed emarginazione. Come dirigenti, è nostro dovere non solo rispettare le donne, ma anche riconoscere il valore aggiunto delle loro indubbie capacità professionali, pazienza e buon senso. Personalmente, non sono favorevole alle "quote di genere" in quanto le considero un'ulteriore forma di emarginazione. Al contrario, sostengo l'incremento delle professionalità a tutti i livelli. Vorrei ringraziare personalmente Miranda Tomatis, Serena Lancione, Silvia Ferreri, Chiara Delfino, Monica Binello, a tutte le nostre associate Federmanager Cuneo, a tutte le alte professionalità femminili di Confindustria Cuneo esprimo il mio personale ringraziamento per quello che hanno fatto e stanno facendo quotidianamente per tutti noi e per le nostre aree di competenza”.

Informazioni e contatti FEDERMANAGER CUNEO

VIA VITTORIO BERSEZIO, 9 – CUNEO (CN)

Sito web: https://cuneo.federmanager.it/

e-mail: segreteria.cuneo@federmanager.it

telefono: 0171 455699

Orari di apertura:

· Lunedì 8,30 – 13,00 e 14,30 -18,00

· Mercoledì 8,30 – 13,00 e 14,30 -18,00

· Venerdì dalle 8,30 -13,00