Noemi Mallone (FdI): "L'elezione di Giorgia Meloni un segnale forte di cambiamento"

Riceviamo e pubblichiamo la nota prodotta dalla consigliera comunale cuneese di Fratelli d'Italia Noemi Mallone.



***



È importante, ogni anno, celebrare l’8 marzo, festa delle donne e giornata di consapevolezze e orgoglio dei traguardi faticosamente raggiunti dalle donne negli anni. Quest’anno, infatti, l’ 8 marzo assume un significato ancora più rilevante: l’elezione di Giorgia Meloni, prima donna a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio è un segnale forte del cambiamento in atto nel nostro Paese.



Il nostro Presidente del Consiglio, infrangendo il “tetto di cristallo” ha dimostrato come la forza di volontà, lo studio, la perseveranza possano portare a raggiungere i propri obiettivi. Ci ha dimostrato che non abbiamo bisogno di quote rosa per ricoprire ruoli di rilievo nella società, ma necessitiamo solamente della nostra intelligenza, della nostra preparazione e della nostra caparbietà.



La strada è ancora lunga ma la crescente presenza di donne in ogni ambito rappresenta un punto di partenza e di crescita costante verso lo sviluppo della nostra Nazione.

Degna di nota, infatti, è anche la nomina del primo Presidente donna della Corte di Cassazione, Margherita Cassano.



Questi esempi hanno un ruolo fondamentale nella nostra società, ossia quello di trasmettere a tutte le donne un messaggio di forza e speranza, aiutandole a comprendere a pieno il loro valore, supportandole e accompagnandole con decisone e tenacia sempre a testa alta, un obiettivo alla volta, verso la loro piena realizzazione.



Buon 8 marzo a tutte, che sia una giornata di consapevolezze e orgoglio per tutte noi.