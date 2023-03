Provincia in bolletta per il crollo delle immatricolazioni: Granda in Azione chiede che il Governo intervenga

In sede di Consiglio Provinciale, i consiglieri di Azione-Terzo Polo, Annamaria Molinari, Pietro Danna e Vincenzo Pellegrino, hanno visto approvato all’unanimità il loro ordine del giorno che riguarda l’aumento dei prezzi dei carburanti e la riduzione del gettito fiscale proveniente dall’Rc Auto e dall’Imposta Provinciale di Trascrizione.

Infatti, essi hanno messo in luce da un lato l’impossibilità per l’ente Provincia di finanziare i progetti di sua pertinenza e che risultano essere di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale del territorio della Granda e dall’altro lato la situazione di grave difficoltà e disagio che accomuna sia le imprese sia le famiglie a causa dell’aumento persistente dei prezzi dei carburanti.

Si osserva che le imprese, di fronte agli aumenti dei costi, specie di quelli energetici e di quelli connessi al trasporto delle merci, rischiano di andare in perdita e di non poter più garantire la produzione. Allo stesso tempo, le famiglie, già provate dalla pandemia e dall’inflazione, vedono il proprio bilancio ridursi sempre di più.

Il connubio di questi elementi aumenta considerevolmente il rischio di incappare nella stagflazione: gli aumenti dei costi e l’incremento dei tassi di interesse scoraggia le imprese a investire e, contemporaneamente, le famiglie, a causa dell’inflazione, hanno ridotto drasticamente i consumi.

Di fronte a tale scenario drammatico, il Gruppo Granda in Azione insieme con i propri rappresentanti in seno al Consiglio Provinciale chiede al governo l’impegno a contrastare i fenomeni inflattivi, tra cui l’aumento del prezzo dei carburanti, e l’erogazione di fondi perequativi a cui la Provincia di Cuneo possa attingere al fine di finanziare i propri progetti a fronte della riduzione considerevole del gettito fiscale raccolto con le immatricolazioni di nuovi veicoli.