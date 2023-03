A Mondovì un osservatorio comunale sulla sanità: Robaldo a confronto con Icardi

«Ho sottoposto all'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi la volontà, deliberata dal Consiglio Comunale, della nostra Amministrazione di costituire l'Osservatorio Sanità, a beneficio e supporto di tutte le attività che l'Asl Cn1 implementa sul territorio monregalese, oltre che come strumento di relazione al Consiglio Comunale stesso. Ho trovato nell'assessore grande attenzione e apprezzamento per quanto abbiamo pensato di mettere in campo».



Così il sindaco monregalese Luca Robaldo a seguito dell’incontro tenuto oggi con l’esponente della Giunta Cirio.

«Il sindaco è autorità sanitaria e la volontà di coinvolgere l'intero Consiglio Comunale in merito alle tematiche legate alla sanità non può che essere salutata positivamente – ha dichiarato Luigi Icardi dopo il confronto –. La costituzione dell'Osservatorio consentirà un rapporto diretto con il mondo ospedaliero e quello della sanità territoriale che, auspico, potrà essere di supporto e stimolo per tutti gli attori in campo».