Anche a Cuneo "BPCO zero week": consulenze gratuite presso la Pneumologia del Carle

Per rinformare e sensibilizzare sulla broncopneumopatia cronica ostruttiva la prima edizione di BPCO Zero Week, l’evento che dal 13 al 17 marzo mette a disposizione dei pazienti con diagnosi di Bpco visite gratuite in 40 centri specialistici prenotabili al numero verde 800 628989.

L’iniziativa, patrocinata da Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO-ITS), Società Italiana di Pneumologia (SIP/IRS), Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus, FederASMA e ALLERGIE Odv - Federazione Italiana Pazienti e Respiriamo Insieme - APS, e realizzata con il supporto non condizionato di AstraZeneca.

All’iniziativa ha aderito anche l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle. Telefonando al numero verde, dopo una valutazione telefonica, si potrà essere inseriti in lista per una consulenza presso la Pneumologia dell’ospedale “A. Carle”.