Alla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo una borsa di studio per la parità di genere

L’Associazione Culturale e Musicale Carlo U. Rossi, dedicata a uno dei più autorevoli produttori discografici italiani, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito della missione Creare Competenze – Obiettivo Cultura, ha assegnato a Beatrice Balagna la borsa di studio per tecnici del suono in “Produzione Audio Digitale” all’APM, la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo.

Beatrice Balagna ha 27 anni, è di Torino, ma vive a Londra. Dopo 2 anni di studi all’Università di Filosofia di Torino, decide di dedicarsi esclusivamente allo studio delle nuove tecnologie musicali quali ingegneria del suono e sound design. Dopo il test alla scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo anno 2019/2020, viene selezionata per partecipare al corso finanziato di tecnico del suono. Conclusi gli studi, nonostante la pandemia, trova uno studio di registrazione musicale che accetta la sua richiesta di tirocinio di 3 mesi a Manchester, nel Regno Unito. Concluso il tirocinio, lavora per 9 mesi nello stesso studio come assistente ingegnere. Si trasferisce poi a Londra, dove attualmente vive e lavora come assistente ingegnere in uno studio di registrazione e svolge anche un lavoro d’ufficio per potersi mantenere. La borsa di studio rappresenta una grande occasione e un ritorno a casa “di nuovo sui banchi della mia amata scuola” conferma Beatrice.

Il corso ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per l’evoluzione della figura professionale di Tecnico del Suono nel campo della produzione audio digitale, in linea con i nuovi media, i nuovi formati, le nuove tecnologie, i nuovi sistemi richiesti ed utilizzati da aziende e strutture operanti nel settore delle telecomunicazioni e dell’intrattenimento musicale, audiovisivo e multimediale.

Il corso di “Produzione audio digitale” rappresenta un’evoluzione del profilo di “Tecnico del suono” nell’ambito specifico della gestione di produzioni musicali ed audio/video in relazione alla recente evoluzione tecnologica (trasporti digitali, nuovi formati di distribuzione) e di mercato (music streaming, IPTV, multimedia).

La borsa di studio Carlo U. Rossi, alla sua quinta edizione, è stata assegnata alla candidata più meritevole, per dare particolare rilievo alle figure femminili e promuovere la parità di genere nel settore. Tra i benefit, anche la possibilità di diventare membro di Equaly, network internazionale per valorizzare le professionalità femminili all’interno dell’industria musicale.

Attraverso la borsa di studio che copre l’intero costo del percorso formativo (pari al valore di 6.500 euro), l’associazione vuole riconoscere e valorizzare l’eccellenza, promuovere la crescita dei giovani talenti e divulgare la conoscenza della produzione musicale con l’obiettivo di ricordare la figura di Carlo U. Rossi, che con il suo lavoro ha contribuito al successo e alla fama di alcuni dei più grandi protagonisti della scena musicale degli ultimi 30 anni.