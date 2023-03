Sei docenti romene ospiti per una settimana al Denina Pellico Rivoira di Saluzzo

Da lunedì 27 Febbraio a venerdì 3 Marzo sono state ospiti presso l’I.I.S. Denina Pellico Rivoira sei docenti del Liceul Tehnological Dimitrie Bolintineanu di Bolintin Vale (Romania), istituto partner nel progetto Erasmus+ “Vivere insieme in modo sostenibile”, conclusosi con l’intervento di una delle professoresse in visita in qualità di esperta nell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile, prof.ssa Silvia Cirstea.

La professoressa Cirstea ha tenuto una lezione sull’Agenda 2030 per le classi seconde ed una quarta della sezione ITIS; gli studenti sono stati coinvolti in un percorso di consapevolezza sul significato, il valore, l’uso dell’energia ed hanno dovuto confrontarsi, interamente in Lingua Inglese, sui temi dell’energia rinnovabile e dello sviluppo di infrastrutture e processi industriali sostenibili.

Le insegnanti Beldiman (preside del LTDB), M.Enache e Dyonisatos (vicepresidi del LTDB), S.Enache e Matei, ospiti della nostra scuola nell’ambito del progetto Erasmus+ “Learning Stems for a Future with Stem” mirato allo sviluppo di metodi didattici specifici per il rafforzamento dell’apprendimento delle materie scientifico-tecnologiche, hanno assistito e partecipato a lezioni e seminari in tutti e tre i plessi dell’Istituto, aiutate da alcuni nostri alunni, che si sono improvvisati ottimi interpreti (Alexandro Crismaru e Nikon Stirbu della II C ITIS, Teodor Daniel Dinu della V C ITIS e Luiza Mihaela Cocu della III D Sanità e assistenza sociale).

Il martedì, ospiti presso la sezione Pellico, si sono confrontate sulla motivazione degli studenti e l’incentivo allo studio delle materie scientifiche in un percorso professionale; nel pomeriggio hanno potuto assistere ad una lezione teorico-laboratoriale di chimica presso la sede Denina.

Il mercoledì, ospiti alla sede centrale, hanno seguito le lezioni laboratoriali di sistemi e reti informatiche ed informatica ed è stato presentato nel dettaglio il corso tecnico informatico; a fine mattinata si è tenuto un interessante seminario di fisica durante il quale la presentazione di un progetto svolto lo scorso anno dalle prime dell’indirizzo tecnico, “costruttori di ponti”, è stato il pretesto per una discussione sull’utilità e la reale attuabilità della didattica trasversale e per competenze.

Infine il giovedì, ospiti della sezione ITIS Rivoira, hanno partecipato alla lezione di sistemi elettrici, durante la quale si è sottolineato come l’uso della tecnologia, piattaforma Arduino e braccio robotico, sia fondamentale incentivo nello studio delle materie tecniche integrando sinergicamente le nozioni teoriche e le abilità pratiche degli allievi.

Non solo lezioni e lavoro: le nostre ospiti sono state guidate nei pomeriggi di mercoledì e giovedì alla visita del centro storico di Saluzzo e dell’antica parrocchiale di Verzuolo; i professori Franco Giletta ed Elisa Cottura, grazie alla loro preparazione e capacità narrativa hanno coinvolto le professoresse in un affascinante viaggio attraverso la storia, l’arte e la cultura locali, facendo loro dimenticare il brutto tempo che, purtroppo, le ha accolte ed accompagnate durante tutta la permanenza.

Molti i professori dell’I.I.S. Denina Pellico Rivoira che si sono impegnati in ogni ambito di questa visita e che hanno voluto imparare un po’ di più sul programma Erasmus+ di cui le docenti del LTDB sono grandi esperte in quanto impegnate in progetti europei da più di dieci anni. Speriamo che, grazie anche ai consigli delle colleghe, si possano ripetere esperienze di accoglienza di docenti, che, mediante la condivisione dei saperi e di buone pratiche di insegnamento, migliorano la proposta educativa dell’Istituto.