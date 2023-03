Tante imprese della Granda tra quelle che vogliono costruire le scuole superiori del futuro

Dopo che la prima gara era andata deserta, sarà probabilmente la ditta Fantino Costruzioni spa di Cuneo ad eseguire i lavori - base gara di poco inferiore a 5,3 milioni di euro - di adeguamento sismico ed efficientamento energetico all'Istituto tecnico industrale Vallauri di Fossano. Verrà costruita una nuova ala, che potrà ospitare altri 400 studenti. Si tratta di un esito provvisorio, in quanto dovranno venire effettute le verifiche di legge. La Fantino spa è l'azienda che ha presentato la miglior offerta tra le sette pervenute, con un ribasso del 13,86. L'aggiudicazione sarà confermata una volta espletate tutte le verifiche. Ancora nessuna aggiudicazione, invece, per il polo scolastico di Cuneo. Anche per questa opera, sono pervenute sette proposte, ammesse all'apertura delle buste. Sarà un'apposita commissione a decretare chi eseguirà un'opera che si avvicina ai 20 milioni di euro. Il progetto definitivo esecutivo del polo cuneese era stato approvato con decreto del presidente della Provincia per un importo complessivo di € 17.750.000,00, di cui € 14.403.750,00 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a € 103.750,00) ed € 3.346.250,00 a disposizione dell’Amministrazione. Il computo metrico del progetto è stato aggiornato al prezzario del 28 luglio 2022, portando l'importo complessivo dell'opera a complessivi € 19.427.265,80 di cui € 15.928.537,09 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a € 256.227,02) ed € 3.498.728,71 a disposizione dell’amministrazione. Tra chi ha presentato la propria offerta, la maggior parte è costituita da aziende o raggruppamenti temporanei del territorio. Tra questi, anche la Fantino Costruzioni spa di Cuneo.

Le altre sono la S.C.C. S.R.L. di Mondovì; la NEOCOS S.R.L. di Borgomanero, provincia di Novara; la SOLESI S.P.A. di SIRACUSA; il ragruppamento temporaneo costituito dalla PREVE COSTRUZIONI SPA di Roccavione (mandataria/capogruppo) assieme a D.E.G. SNC di Dalmasso Lorenzo e Guerra Renato di Borgo San Dalmazzo (mandante); ancora, la FRANCO BARBERIS SPA di Alba; il raggruppamento temporaneo costituito dalla capogruppo EDITEL SPA di Nucetto con la M.I.T. SRL di Nichelino. Infine, come già scritto, la Fantino Costruzioni SPA di Cuneo.

Si attende anche l'esito della gara per la realizzazione della nuova sede del Guala di Bra. La direzione dei lavori è stata affidata proprio all'ingegner Andrea Breida, per un importo di poco inferiore ai 225 mila euro.

Si attende quindi di conoscere, anche per questa opera, l'esito della gara su invito. L'importo a base è di € 10.325.955,31 di lavori (compresi oneri per la sicurezza pari a € 229.262,87) oltre IVA al 10% per € 1.032.595,53 per complessivi € 11.358.550,84 mediante procedura ristretta.