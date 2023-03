Alba Calcio: Lautaro Barrenechea sulle orme del fratello Enzo

L'Alba Calcio, in piena lotta per la promozione in Serie D, può contare su dei sostenitori speciali, intriganti promesse in forza alla Juventus di Massimiliano Allegri.

Parliamo di Enzo Barrenechea, schierato dal primo minuto nel derby vinto contro il Torino e Matias Soulè, fantasioso argentino da diverse settimane in pianta stabile nella rosa bianconera.

Nella squadra allenata da Salvatore Telesca milita infatti Lautaro Barrenechea, fratello di Enzo, che lo segue da vicino quando gli impegni calcistici lo consentono.

Enzo Barrechenea e Soulè, per esempio, hanno assistito alla partita dell'Alba contro la CBS, giocata di mercoledì, quindi approfittando di una giornata senza gare ufficiali.

Lautaro punta a seguire le orme del fratello, di un anno più grande e l'esperienza nella società langarola, dove è approdato a dicembre dal Chisola, ne sta mettendo in mostra le qualità calcistiche, evidentemente dono di famiglia.