Biathlon, Mondiali Junior: bronzo per il cuneese Marco Barale con la staffetta azzurra

Un'altra bellissima medaglia targata Piemonte arriva dai Mondiali Junior in corso di svolgimento in Kazakistan: la staffetta azzurra con Christiph Pircher, Fabio Piller Cottrer, Nicolò Betemps e il cuneese Marco Barale ha conquistato, in un finale al cardiopalma, una meritatissima medaglia di bronzo.

La differenza per il quartetto azzurro la fa però Marco Barale, solidissimo sia al poligono che sugli sci: dopo una serie a terra rapida e pulita, esce dall'ultimo poligono in quarta posizione dietro gli Stati Uniti a 10'' dal podio ed è bravo a crederci fino alla fine, superando il frazionista americano e chiudendo al terzo posto con un distacco dalla testa di 1'08''3; una bellissima prestazione per il cuneese delle Fiamme Oro, che riscatta a pieno l'Individuale.

Medaglia d'oro per la Norvegia di Gerhardsen, Hedegart, Nevland, Frey che conquista la medaglia del metallo più pregiato proprio nell'ultima tornata, sopravanzando una Germania (Schaser, Kaskel, Menz, Koellner) in evidente difficoltà, che deve accontentarsi dell'argento a 8''9. dalla Norvegia.