Calcio Serie D: Sanremese-Chisola 1-2, Bra a -7 dal secondo posto

È stata portata a termine questo pomeriggio al "Comunale" la sfida tra Sanremese e Chisola, sospesa domenica 26 febbraio al 77' sul punteggio di 1-2 per l'infortunio occorso all'arbitro Tagliente di Brindisi che non ha potuto terminare il match.

È toccato al signor Zoppi di Firenze dirigere questo ultimo spezzone di partita. Sfida che è ripartita da dove si era interrotta, e cioè con un calcio d'angolo in favore dei torinesi avanti di un gol dopo la rimonta operata due settimane fa. Sicuramente atipico per i ventidue in campo giocare poco più di un quarto d'ora soltanto, e il copione è stato quello che ci si aspettava, con i matuziani a trazione anteriore e gli ospiti a difendere un risultato decisamente prezioso per la loro lotta salvezza.

Un arbitraggio molto "all'inglese" in cui c'è anche il tempo per l'espulsione di mister Nisticò, che ha guidato i suoi per gli ultimi dieci minuti dalla tribuna.

Solo tre tiri, i primi due a firma di Rizq, decisamente velleitari, mentre i biancazzurri ci hanno provato nel recupero con Nouri. Ma il risultato non è cambiato: il Chisola espugna Sanremo e con questa sconfitta il campionato sembra ormai blindato dal Sestri Levante, che a otto turni dalla fine con 24 punti a disposizione, gode di 13 punti di vantaggio sulla Sanremese. Bra a sette punti dal secondo posto.

CLASSIFICA

Sestri 75, Sanremese 52, Vado 58, Bra 55, Ligorna 53, Gozzano, Asti 45, Legnano 44, Castellanese, Fezzanese 39, Chieri 38, Derthona, Borgosesia 36, Pinerolo, Pont Donnaz 34, Chisola 29, Castanese 28, Stresa 26, Casale 22, Fossano 9