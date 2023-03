Il manifesto d’arte del Soroptimist di Cuneo per celebrare l’8 Marzo

Riceviamo e pubblichiamo.



***



“Potremmo adottarlo come manifesto per l’8 marzo del nostro Club! Cosa ne pensate?”. La presidente cuneese Elena Cavallo si rivolge così alle socie cuneesi, invitandole a promuovere e a valorizzare le opere esposte nel Piccolo Museo di Piacenza. “Sì, un’idea bellissima!”: la risposta unanime e convinta delle sorelle optimae di Cuneo.



Orgogliose e fiere, le soroptimiste sostengono un’opera realizzata dall’eclettica e famosa artista soroptimista Valeria Arpino, che ha portato a Piacenza un suo dipinto molto commovente, ricco di pathos, artisticamente perfetto per rappresentare l’angoscia, i colori, lo sgomento della sofferenza femminile, tragicamente evocativo della tragedia di Cutro.



L’opera si intitola “Il barcone”, acrilico e materiali poveri su tela, 2016, 80 per 60 cm.



L’iniziativa della mostra è stata promossa dal Club di Piacenza, che, presso il piccolo Museo della Poesia, ha allestito una mostra dal 4 all’8 marzo, che raccoglie 10 opere, provenienti da tutta Italia, per celebrare la Festa della donna.



“Giorni di incantevole arte e poesia”, è il titolo della mostra, come a significare che la voce delle donne è da celebrare anche e soprattutto attraverso i loro talenti artistici, quindi in chiave positiva, celebrativa e foriera di un messaggio di speranza.



L’opera dell’Arpino ha riscontrato successo di pubblico e di critica ed è giustamente stata assunta a simbolo e manifesto per le festa dell’8 marzo.



Le artiste riunite a Piacenza propongono all’Italia un viaggio intriso di bellezza, di eleganza e di beneficio per chi la visita.



La mostra sottolinea anche la difficoltà, per le donne, rispetto al loro riconoscimento professionale: un percorso ancora non scontato, non facile e non del tutto acquisito.