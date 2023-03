Potatura platani in via Dario Scaglione: chiusura della strada e divieto di sosta

Platani in via Dario Scaglione ad Alba (Immagine estiva)

Per la potatura dei platani, da lunedì 13 marzo a sabato 18 marzo, dalle ore 9.00 alle 16:00, in relazione all’andamento del cantiere, è chiusa al transito veicolare via Dario Scaglione, nel tratto compreso fra corso Piave e corso Europa – direzione corso Europa e nel tratto compreso fra corso Europa e via Ognissanti – direzione via Ognissanti. È istituito inoltre il divieto di sosta con rimozione forzate nei parcheggi dei tratti di strada interessati dai lavori.