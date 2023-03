La Cuneo Granda Volley Rossa è campione interterritoriale Under 18: nella serata di martedì 7 marzo le cuneesi hanno inflitto un netto 3-0 (25-15, 25-17, 25-20) all'Alba Volley Mercatò, già superata 3-1 nella gara di andata, e hanno così conquistato il titolo del Comitato Territoriale Cuneo-Asti.

Una vittoria che parte da lontano, da un girone concluso al primo posto a pari merito con L'Alba Volley Mercatò con una sola sconfitta in dodici partite. Nella fase a eliminazione diretta, per la formazione allenata dai coach Delgado e Panchenko sono arrivate solo vittorie, prima con la Pvb Bosca Canelli nei quarti di finale, poi con la Libellula Volley in semifinale e infine con l'Alba Volley Mercatò in finale. Cuneo, Alba e Bra accedono alla fase regionale, che prenderà il via a fine marzo.

Davanti ad un folto pubblico, composto anche da dirigenti cuneesi e autorità Fipav tra cui il presidente del Comitato Paolo Bertone, le cuneesi hanno imposto il proprio ritmo fin da subito, dominando i primi due parziali grazie a un'ottima prestazione in tutti i fondamentali, in primis la battuta, con diversi ace e una costante pressione dai nove metri. Nel terzo parziale, con il titolo già in cassaforte in virtù della vittoria in quattro set della gara di andata, Delgado mischia le carte, ma il risultato non cambia: Alba resta incollata fino al 21-20, poi Cuneo decide di chiudere la pratica e accelera verso la vittoria. A premiare entrambe le formazioni Lucille Gicquel, opposta della Cuneo Granda S.Bernardo, e il coach della prima squadra biancorossa Massimo Bellano.

ANDRES DELGADO, COACH CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA UNDER 18 «Rispetto alla gara di andata, che abbiamo giocato il giorno dopo della partita di B2 in cui abbiamo battuto la capolista, questa sera la squadra era molto tonica, carica e concentrata e ha giocato con ottima qualità. Nella prossima fase saremo chiamati ad affrontare partite più tirate e difficili in cui dovremo dare battaglia; grazie al titolo conquistato avremo il vantaggio di avere due partite in casa e una fuori».

Ecco nel dettaglio le campionesse interterritoriali Under 18 e lo staff della Cuneo Granda Volley Rossa: palleggiatrici Anna Testa, Alessia Cerutti, Viola De Carlini, Giulia Musotto; centrali Camilla Basso, Chiara Binda, Serena Tomatis, Ginevra Giraudo; schiacciatrici Veronica Filippini, Sara Boufandar, Alice Brutti, Elisa Donadei, Alice Teppa, Teresa Fontana, Letizia Beccaria; opposti Mia Zlatanov, Maddalena Viglietti; liberi Sofia Romano, Giorgia Cassini, Chiara Bernardi, Giulia Merola; allenatori Andres Delgado, Dmitry Panchenko, Danilo Giordanetto, Micaela Monge; dirigente accompagnatore Deborah Merola.

LA CRONACA DELLA FINALE

PRIMO SET Delgado schiera Cerutti opposta a Testa, Boufandar e capitan Filippini in banda, Basso e Binda al centro, Romano libero. Avvio punto a punto (4-4. Il primo break è delle padrone di casa (8-6). Cuneo scappa sul 10-6 ed è time out per la panchina ospite. Basso e Boufandar firmano la fuga delle padrone di casa (13-6). Sul 15-7 dentro Cassini per Cerutti al servizio. Sul 17-9 nuovo time out per le albesi. Due ace di Boufandar, è dominio biancorosso (20-9). Anche Filippini entra in temperatura e dà spettacolo; Cerutti mette il sigillo sul 25-15 (1-0).

SECONDO SET La Cuneo Granda Volley Rossa fa male dai nove metri con Boufandar e Basso: 7-3. Alba dà segni di risveglio rispetto al primo parziale, ma Cuneo è attenta. Ancora un ace, questa volta di Filippini, e sull'11-5 è time out per le albesi. Tutto facile per le padrone di casa (16-7). Nuovo time out per coach Biestro sul 17-8. Testa strappa gli applausi del pubblico con un delizioso tocco che vale il 18-8. Dentro De Carlini. Ancora due ace delle gattine, questa volta firmati da Basso, per il 22-10. Dentro Tomatis. Scambio lungo, lo vince Alba che prova a risalire (22-13). Sul 22-15 arriva il primo time out del match per Delgado. Ci pensa Filippini con un bel colpo a incrociare e un diagonale potente a consegnare il set alle padrone di casa: 25-17 (2-0).

TERZO SET Viglietti per Cerutti dal via tra le fila di Cuneo. Sul turno al servizio di Boufandar la Cuneo Granda Volley vola sul 6-1. Le ospiti risalgono fino al 7-6, poi Filippini, Boufandar e Binda riportano avanti le padrone di casa (13-9). Boufandar difende due volte e Filippini piazza il pallonetto che vale il 18-14. Le ospiti accorciano fino al 20-18 approfittando di un calo di attenzione delle gattine. Dopo il time out per Delgado l'Alba Volley Mercatò si porta sul 21-20, ma la Cuneo Granda Volley non si scompone e accelera per chiudere sul 25-20 (3-0).