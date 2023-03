Ginnastica ritmica: ancora medaglie per le atlete dell'ASD Cuneoginnastica

Si è svolta ad Alba la prima prova del campionato regionale d'insieme Silver di ginnastica ritmica.



Ad aprire la giornata di gara per la ASD Cuneoginnastica nella categoria LA 1 allieve è scesa in pedana la squadra composta da Alice Bergese, Amber Cuka, Sofia Fantino e Martina Pisoni che con grinta e precisione esegue una buona esecuzione al collettivo corpo libero guadagnandosi così la medaglia d'argento. Ottima la performance della coppia composta da Sindi Boda e Arianna Bagnis che, nella categoria LA 2 invece, salgono direttamente sul gradino più alto del podio.



Nella categoria LB Open la terziglia formata da Sveva Bergese, Alisia Forte e Greta Pezzoli scende in pedana con l'esercizio ai cerchi. Purtroppo qualche errore causato dall'emozione ha compromesso la riuscita dell'esercizio facendole scivolare all'ottavo posto in classifica.



Anita Boi e Miriam Bragoli scendono in pedana con l'esercizio di coppia ai cerchi nella categoria LB 2. Anita e Miriam dimostrano alla giuria i loro miglioramenti tecnici e chiudono la gara in seconda posizione riuscendo a guadagnare ancora una medaglia per la ASD Cuneoginnastica.



Nella categoria LC 2 Open Chiara Gerbaldo e Eleonora Conte scendono in pedana con grinta e determinazione e vengono premiate con la medaglia d'argento.



Chiudono la giornata di gara nella categoria LE eccellenza open le giovanissime Arianna Caliman, Alice Rosso, Matilde Viano, Sofì Myftaraj e Veronica Rossi. Le atlete della Cuneoginnastica non si lasciano intimidire dal fatto di dover gareggiare nella categoria open (due di loro sono ancora allieve) e con grinta affrontano la pedana, aggiudicandosi la vittoria già in questa prima prova regionale.