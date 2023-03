Ad Alba un altro pezzo di storia che se ne va: la Libreria Zanoletti chiude definitivamente

“Svendita totale per cessata attività”. Vedere questa frase sui manifesti posti sulle vetrine della Libreria Zanoletti in via Cavour ad Alba, fa venire una stretta al cuore. La storica libreria, con più di 60 anni di storia, è da sempre il luogo dove le sorelle Carlotta e Luisetta, insieme al marito di quest’ultima, Diego Destefanis, accolgono i clienti che oltrepassano la soglia di un negozio d’altri tempi non solo per acquistare libri, ma anche per trovarsi con i titolari, con cui intrecciare idee, opinioni e pareri.

Quasi un salotto letterario che, nei decenni, ha visto passare mode, autori, passioni, tutte dal buon profumo di carta, quella dei libri che, negli ultimi anni, stanno lasciando il posto ai nuovi modi di lettura, tra e-book e internet.

Sotto i portici entro maggio, al termine della svendita promozionale, la serranda sarà chiusa definitivamente. Perché? Perché i titolari ormai sono giunti alla meritata pensione, e, purtroppo, non c’è stato interesse a rilevare l’attività da parte di altre persone.

Così i locali di casa Sacco ospiteranno presumibilmente un’altra attività commerciale che, per ora, non si sa quale possa essere.



«Andiamo in pensione con un pò di dispiacere perché amiamo da sempre questo lavoro - afferma Luisetta Zanoletti - ma è giunto il tempo di riposarci. Purtroppo, senza ricambio familiare, e non essendoci persone che abbiano voluto rilevare l’attività, siamo costretti a chiudere definitivamente la libreria. Questo è anche un motivo di rammarico, ma purtroppo è segno dei tempi. Basti vedere che librerie anche più grandi di noi, ad esempio a Torino, hanno tirato giù le serrande definitivamente».



Sono le ultime pagine del libro di una storia iniziata 60 anni fa: «Mio padre rilevò l’attività della cartolibreria Riolfo, e iniziò il lavoro come Libreria Zanoletti. Poi entrò anche mia sorella Carlotta, e poi io e, più di 30 anni fa, mio marito.



Siamo sempre stati una libreria indipendente che ha vissuto i cambiamenti dei diversi decenni, in cui abbiamo lavorato per le scuole, dalle elementari alle superiori, e per gli appassionati di lettura, dando spazio agli editori maggiori ed a quelli minori, perché il piacere di leggere un libro deve essere universale.



Ringrazio, anche a nome di mia sorella e di mio marito, tutti i nostri clienti che, pur rammaricati per la nostra decisione, ci stanno facendo sentire il loro affetto fino alla fine. Queste ultime settimane saranno sicuramente particolari» conclude Luisetta.