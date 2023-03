Alba: consegnati ai partecipanti al progetto “ORTOgrafia” gli Orti Maestri per le scuole

Si aggiunge un nuovo tassello al percorso di “ORTOgrafia”, parte del progetto europeo di cooperazione transfrontaliera ALCOTRA “Biodiversità Stellata/Biodiversité Étoilée” che mira ad aumentare la conoscenza della biodiversità per il territorio e le persone, anche attraverso azioni di sensibilizzazione rivolte alle nuove generazioni.





Sono state infatti coinvolte tredici classi di prima elementare delle scuole primarie di Alba (Scuola Primaria Gianni Rodari, Scuola Primaria Michele Coppino, Istituto Comprensivo Quartiere Moretta e Istituto Comprensivo Mussotto e Sinistra Tanaro) per un totale di circa 260 bambini, in un percorso didattico iniziato nel 2021 con lo scopo di avvicinare i più piccoli alla coltivazione degli ortaggi e favorire una maggiore consapevolezza rispetto all’origine degli ingredienti.

Martedì 7 marzo al Teatro sociale, dopo lo spettacolo “Il Pianeta lo salvo io!” di e con Francesco Giorda, sono stati consegnati gli Orti Maestri, piccoli banchi per le scuole primarie di Alba che potranno essere utilizzati per sperimentare la semina e degli ortaggi all’interno di appositi contenitori biodegradabili in torba, che consentiranno ai bambini partecipanti al progetto ORTOgrafia di mettersi in gioco con i rudimenti della semina.





L’Assessore al Turismo della Città di Alba Emanuele Bolla spiega: «ORTOgrafia è un progetto di grande valore a cui teniamo molto, frutto del lavoro congiunto di tante professionalità a cui va il nostro sincero ringraziamento. Con la consegna degli Orti Maestri arricchiamo ulteriormente il progetto rendendo protagonisti i nostri bambini di un percorso che li avvicinerà in modo concreto ai temi dell’agricoltura, della biodiversità e della semina che simbolicamente riconduce ognuno di noi all’importanza del lavoro quotidiano e dell’investimento continuo sulla natura, in pieno rispetto dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile».





Grazie alla collaborazione con l’associazione Sinergia Outdoor, nella figura di Renato Priolo, con l’orto dello chef Enrico Crippa, la famiglia Ceretto, lo chef Luciano Tona e tutto lo staff della mensa comunale di Alba, è stato possibile ideare tre tipologie di attività, distinte ma complementari tra di loro, ovvero: una prima esperienza alla scoperta dell’orto di Enrico Crippa, chef tre stelle Michelin del ristorante Piazza Duomo, un secondo momento di gioco e scoperta del valore della terra e dell’acqua al parco didattico "Le Colline di Giuca" a Baldissero d'Alba, e l’atto conclusivo basato sull’esperienza di cucina con gli ortaggi.





L’iniziativa è stata finanziata dal programma Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020 nell’ambito delle attività di partenariato che coinvolgono il Comune di Alba come soggetto capofila, il GAL Langhe Roero Leader, il Comune di Cogne, la Ville de La Motte-Servolex e la Commune du Bourget-du-Lac.