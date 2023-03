Alba ancora capitale del turismo con la tre giorni della "glocal conference"

Si è aperta con l’accoglienza nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba la conferenza annuale del Tourism Thematic Team, lunedì 6 marzo. La Glocal Conference sul turismo, incontro tra i rappresentanti della Commissione Europea, gli esponenti delle massime realtà europee della formazione e una rappresentanza delle aziende di settore, si è svolta quest’anno nella capitale delle Langhe, grazie all’organizzazione di Apro Formazione con Alba Accademia Alberghiera.

Dal 6 all’8 marzo tre giorni di incontri, tavole rotonde e gruppi di lavoro con circa 50 esponenti provenienti da Commissione Europea (Ms. Elfa Ķere - EC - DG Grow), Armenia (French-Armenian Vocational Education Center (Cepfa), Belgio (EfVET), Bosnia ed Erzegovina (IUS Università Internazionale di Sarajevo), Danimarca (Aarhus Tech), Finlandia (Hyria Education; Keuda; Salpaus; Sedu), Francia (Chambre de Métier et de l’Artisanat des Pays de la Loire), Grecia (Akmi; Orizon Ekpaideftiria Bouga), Italia (Apro; Associazione Effebi; Engim; Scuola Centrale Formazione), Malta (Easy Job Bridge), Montenegro (Danilo Kiš), Paesi Bassi (Deltion College; Landstede Groep; MBO Amersfoort), Portogallo (Escola de Comércio de Lisboa; Insignare), Spagna (Cebanc), U.S.A. (Brightwater Center for the Study of Food; Metropolitan Community College).

In sala Consiglio, il gruppo è stato accolto dall’assessore al Turismo del Comune di Alba Emanuele Bolla che dichiara: «Siamo molto felici di ospitare ad Alba la conferenza annuale del Tourism Thematic Team, un’istituzione che raccoglie 1.500 istituti professionali e tecnici da tutta Europa coinvolgendo circa 600 mila studenti e 50 mila professionisti che hanno scelto, grazie ad Apro Formazione, di riunirsi qui ad Alba portando su questo territorio un nuovo momento di confronto di livello internazionale sul tema del turismo con un focus importante sulla digitalizzazione, la mobilità ed il turismo sostenibile green. Alba ancora una volta sa affermarsi a livello internazionale come punto nevralgico di dibattito e di confronto sui temi culturali e turistici che interessano non solo la nostra città, ma anche il resto del territorio italiano ed il turismo mondiale».

A coordinare l’incontro è stato Nicola Alimenti, responsabile dei progetti internazionali di Apro Formazione.

Sono intervenuti anche il presidente di Apro Formazione Paolo Zoccola affiancato dal vice presidente ed amministratore delegato Francesca Sartore e dal direttore Antonio Bosio, la deputata del Parlamento Europeo Gianna Gancia ed il direttore dell’associazione per il patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato Roberto Cerrato. Presenti in sala pure Liliana Allena presidente dell’Ente Fiera di Alba, Mariano Rabino presidente dell’Ente del Turismo Langhe Monferrato Roero.

Il Tourism Thematic Team (TTT) è il gruppo di lavoro per la ricerca e lo sviluppo di innovazioni nel settore turistico organizzato sotto l’egida di EfVET, il principale network europeo dell’istruzione e della formazione tecnica e professionale fondato nel 1991. L’European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET), di cui Apro Formazione fa parte, conta più 1500 istituti professionali e tecnici da tutta Europa coinvolgendo circa 600.000 studenti e 50.000 professionisti che hanno così l’opportunità di fare rete, condividere le migliori prassi didattiche e relazionarsi con le istituzioni europee. Il TTT di EfVET nasce nel 2021 ed è coordinato da Apro Formazione (Italia), Landstede Groep (Paesi Bassi) e Sedu (Finlandia) e ad oggi raccoglie oltre 40 membri in 10 Nazioni.