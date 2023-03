Cuneo: cambiano gli orari del Centro del Riuso

Il Consorzio Ecologico Cuneese informa che a partire dal 13 marzo 2023 il Centro del Riuso sito a Cuneo in via Morozzo 8 - Borgo San Giuseppe, a disposizione per tutti gli utenti dei 54 Comuni del Consorzio Ecologico Cuneese, cambia gli orari di apertura disponibili sia per il ritiro che per la consegna dei beni:



Martedì: 9-12/14-17

Giovedì: 9-12/14-17

Venerdì: 9-12/14-17

Sabato: 9-13/14-18



Per accedere è obbligatoria la prenotazione sul sito www.cec-cuneo.it accedendo all’apposita sezione. L’accesso è consentito a tutti i cittadini residenti nei 54 Comuni facenti parte del CEC.



Per ogni informazione si ricorda il numero verde gratuito 800-654-300.