Festa della Matematica: grande successo per il liceo "Giolitti-Gandino" di Bra

Trentatrè studenti del liceo "Giolitti-Gandino" di Bra, delle classi 1A, 1L, 2A, 2B, 2D, 3A, 3D, 3L, 4A, 4 classico, 4L, 5A, hanno partecipato alla ventesima edizione della Festa della Matematica svoltasi a Torino il 3 marzo 2023. La preparazione alle competizioni di matematica è avvenuta tramite la partecipazione a incontri pomeridiani tenuti dal prof. Galvagno e dalla prof.ssa Lodroni, referente del progetto per il Liceo.Gli studenti hanno seguito due interessanti e approfondite conferenze sulla Geometria dell'Universo e i Buchi neri, tenute dai prof.ri Arzarello, dell'Università degli Studi di Torino e Silvotti, dell'Osservatorio Astrofisico di Torino.



Hanno gareggiato divisi in squadre nella "Gara del Pubblico", in cui, con compagni provenienti da tutto il Piemonte, si sono cimentati nella risoluzione di enigmi matematici e quesiti di logica, dimostrando grande impegno, intuizione e capacità di collaborazione. In particolare due squadre hanno raggiunto ottimi risultati e sono state premiate: la squadra I RESTO ZERO formata da studenti della classe 4A e la squadra GLI ADEPTI formata da studenti e studentesse delle classi 2D, 2B e 3D.Attraverso questo progetto il liceo ha voluto dare a questi giovani studenti appassionati di matematica un'opportunità di crescita e confronto su questo terreno.