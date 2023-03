"Il ruolo della donna nel XXI secolo": Ornella Bracco e Marta Giovannini relatrici alla conviviale del Rotary Alba

Martedì 7 marzo presso il ristorante Ca' del Lupo (Montelupo Albese) si è svolta la conviviale per soci e ospiti del Rotary Club Alba dedicata alla giornata internazionale delle donne: la serata ha visto come relatrici le socie Ornella Bracco e Marta Giovannini sul tema de "Il ruolo della donna nel XXI secolo". Presente anche come gradita ospite Carlotta Boffa, vicesindaca di Alba e Assessore alle pari opportunità.

Prima della relazione, il club ha osservato un minuto di silenzio in ricordo del socio scomparso Enzo Demaria. Ornella Bracco, amministratrice delegata della Wartsila Apss Srl, azienda leader nel settore navale, ha presentato la sua esperienza in azienda privata, focalizzandosi sul fatto che il ruolo della donna in impresa non deve essere interpretato come una deviazione dalla norma, come una categoria a parte. Le donne rappresentano più della metà della popolazione mondiale, non sono una minoranza, ma lavorano in un mondo che resta concepito per gli uomini; la sua esperienza nel gestire il personale ha invece evidenziato come un trattamento che tiene conto delle differenze porta ad una migliore efficienza e più produttività. Importante è anche il fatto che ad oggi il carico mentale di una famiglia e di una casa siano ancora sulle donne, elemento che, di fatto, rappresenta un ostacolo al pieno sviluppo lavorativo e di carriera per come è attualmente concepito nel nostro sistema patriarcale.

Marta Giovannini, sindaca di Verduno e avvocata in diritto civile, già membro dell'osservatorio nazionale sulla famiglia, ha invece parlato della sua esperienza nel mondo politico, sottolineando le differenze che ancora permangono, soprattutto ad alti livelli, e come le quote rose, ancora criticate, siano una necessità attuale, che un giorno dovrebbe essere superata. Ha poi enfatizzato come le battaglie delle donne siano spesso le stesse degli uomini che chiedono un maggiore reddito e migliori servizi, che dovrebbero incentivare la natalità, da tempo purtroppo in calo vertiginoso.

La serata, molto partecipata, è stata un'occasione di scambio di opinioni, confronto, ma soprattutto amicizia.