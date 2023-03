Insulti sessisti all'arbitro, l'Olimpic Saluzzo 1957 ritira la squadra dal campionato: "Questi non sono i nostri valori"

Gli Juniores Under 19 dell'Olimpic Saluzzo 1957 hanno chiuso il loro campionato anzitempo e nel peggiore dei modi. Ritirati dalla società stessa. La decisione fa seguito al pesante provvedimento disciplinare scaturito dal comportamento di alcuni giocatori e sostenitori al termine della partita del 25 febbraio fra MG Centallo e Olimpic Saluzzo, terminata 5-4 a favore dei biancorossi. Insulti sessisti all'indirizzo della direttrice di gara. Che sono valsi alla società un’ammenda ammontante a 300 euro "per le pesanti offese di carattere sessista nei confronti dell’arbitro da parte dei propri sostenitori al termine della gara". Squalifiche anche per alcuni giocatori e dirigenti. Nella giornata di ieri, non a caso la Festa della donna, la società è intervenuta con un comunicato molto duro, nel quale si scusa per gli accadimenti e informa di aver ritirato la squadra dal campionato stesso.

Questo il comunicato dell'Olimpic Saluzzo 1957:

"In relazione ai fatti accaduti durante lo svolgimento della partita tra MG Centallo e la nostra rappresentativa Juniores Under 19 del 25/02/2023, il Consiglio Direttivo della nostra Associazione ci tiene ad informare su quanto segue.

Innanzi tutto e prima di ogni altra considerazione, vogliamo porgere le più sentite scuse all’Arbitro dell’incontro e all’Associazione Italiana Arbitri, alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, alla squadra ospitante MG Centallo e al pubblico presente per l’occasione: ciò che è accaduto lo riteniamo di una gravità inaudita e non rappresenta in alcun modo lo spirito con cui dal 1957 conduciamo la nostra missione.

Proprio per tale motivo, senza indugio, il Consiglio Direttivo all’unanimità ha deciso di escludere dalla propria Associazione e dalla pratica sportiva i soggetti che si sono resi partecipi di tali comportamenti e, in conseguenza di ciò, comunichiamo altresì di aver provveduto al ritiro della squadra dal campionato provinciale Juniores U19 girone B – Cuneo.

Il Consiglio Direttivo valuterà nei prossimi giorni se procedere nelle opportune sedi contro gli autori di tali comportamenti, in campo e fuori, per arrecato danno d’immagine all’Associazione oltre che sportivo: per colpa di pochi non tolleriamo che

venga gettato fango su tutti i volontari che, invece, operano da anni in maniera esemplare".