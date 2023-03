La Consulta provinciale studenti ha incontrato la Provincia

“Un incontro conoscitivo, ma anche molto costruttivo che ci ha permesso un confronto con gli studenti delle varie scuole per spiegare le risposte concrete che, come istituzione, stiamo dando alle loro esigenze”.

Così il consigliere provinciale delegato Davide Sannazzaro ha commentato il buon esito dell’Assemblea plenaria della Consulta degli studenti che si è riunita martedì 7 marzo all’Ufficio Scolastico Territoriale (Provveditorato agli Studi) di Cuneo. Con Sannazzaro era presente anche il dirigente del settore Edilizia scolastica della Provincia, Fabrizio Freni. Il presidente della Provincia Luca Robaldo si è invece collegato in video per un saluto iniziale. I lavori sono stati coordinati dal prof. Antonio Moschella, referente della Consulta provinciale studenti. Grande soddisfazione è stata espressa anche da Giosuè Annibale, presidente della Consulta, per aver riscontrato negli adulti l’entusiasmo e la volontà di dare agli studenti risposte concrete ai problemi.