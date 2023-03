Neive: sabato 11 marzo i funerali del Generale Ernesto Piccinelli

Neive piange un altro grande personaggio. Sabato 11 marzo, alle ore 10 presso la chiesa di San Giuseppe a Neive Borgonuovo, si terranno infatti i funerali del Generale Ernesto Piccinelli, fratello del compianto Franco Piccinelli, famoso giornalista scomparso alcuni anni fa.

L’uomo si è spento all’età di 93 anni, e, negli ultimi mesi, non era più riuscito a partecipare all’amata commemorazione dei defunti di inizio novembre, ed alle iniziative del paese, alle quali ha sempre presenziato e trasmesso i valori della Patria e delle istituzioni.



«Ricordo soprattutto l’appuntamento fisso al saccello dei partigiani alla Cà Nova - dichiara Annalisa Ghella il sindaco di Neive - dove Ernesto interveniva sempre e raccontava con lucidità e impeto i passaggi della battaglia che ha segnato il nostro territorio. Un racconto che ci portava idealmente in quel tempo, dove persone come lui hanno saputo difendere l’Italia, credendo nella Patria e nei suoi valori.



Era un uomo socievole, amante della compagnia. Era facile scambiare quattro chiacchiere con lui al bar. Una persona molto presente nella vita del paese.

Mi resteranno sempre nella mente i suoi modi decisi durante l’alza bandiera, di cui impartiva gli ordini. All’ultima commemorazione dei partigiani di novembre scorso non era già più presente e abbiamo sentito la sua assenza.



Ernesto sapeva declinare nel reale i valori istituzionali della Patria e, lo scorso anno, durante un incontro per ricordare il fratello Franco, ha parlato in modo toccante, accompagnato dai nipoti Laura, giornalista di RAIDUE, e Paolo, anche lui Generale. Ci stringiamo al dolore della famiglia Piccinelli per il lutto, anche come ringraziamento per quanto fatto per il paese di Neive».