Sant'Albano Stura: a Franco Graglia il prestigioso premio 'Lumaca d'oro'

A Franco Graglia - vicepresidente del Consiglio Regionale della Regione Piemonte - sarà consegnata la “Lumaca d’oro”, il prestigioso riconoscimento che dal 2021 il Comune di Sant’Albano Stura dona a “quelle persone - come si legge nella motivazione della consegna - che si sono particolarmente distinte non solo nella vita professionale ma anche in ambito territoriale”.



La cerimonia di consegna si terrà domenica 12 marzo, alle 9.30 presso il Campo Olmi, in occasione della “Fera ed Sant’Alban”. In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà presso la sala polivalente della scuola media, in viale Morozzo.



“A nome mio, della Giunta e del Consiglio Comunale - spiega il sindaco di San’Albano Stura, Giorgio Bozzano - posso solo dire che siamo onorati di consegnare al vicepresidente Graglia, questo riconoscimento, proprio in considerazione della costante presenza, sempre attento alle esigenze del nostro territorio, nonché alla sua disponibilità totale, a beneficio dei cittadini. Cittadini che domenica, vogliono esprimere il loro “grazie” al vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia, consegnandogli la Lumaca d’oro”.



“Ricevere la Lumaca d’oro è per me un grande onore: un riconoscimento inaspettato e quindi ancora più gradito. Il primo premio ricevuto - ha spiegato con un sorriso Graglia - non si scorda mai, sperando che non sia l’ultimo. Una dimostrazione che il lavoro paga e che c’è ancora qualcuno che apprezza gli sforzi che quotidianamente faccio. Cerco di essere utile alla gente, questa è la mia missione. Pensare che in poco più di tre anni sono passato dal pericolo di vita a questi riconoscimento mi emoziona molto. Ringrazio di cuore il Sindaco Giorgio Bozzano e tutta la sua amministrazione per l’onore riservatomi”.



Nelle edizioni precedenti, la Lumaca d’oro è stata consegnata al presidente della Crt Giovanni Quaglia, mentre l’anno scorso la targa è andata alla Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.