A Pocapaglia attesa per l’ultimo saluto a Luigi Garesio, quarta vittima della strada in provincia da inizio anno

Si attende il nulla osta del magistrato per dare corso ai funerali di Luigi Garesio. Classe 1986, 37 anni compiuti nel gennaio scorso, residente a Pocapaglia, artigiano come il padre Giovanni, idraulico molto conosciuto nel centro roerino, l’uomo ha perso la vita nell’incidente occorsogli nella prima serata di ieri, mercoledì 8 marzo, lungo il rettilineo della Provinciale 10 che affianca località Baroli a Ceresole d’Alba.



Erano circa le 19 quando alla guida della sua utilitaria, una Citroën Saxo, Luigi Garesio stava rientrando verso l’abitazione di famiglia di borgata Nezza, distante meno di quindici chilometri dal luogo del sinistro. Per ragioni che toccherà alle forze dell’ordine appurare, poche centinaia di metri dopo l’incrocio per Sommariva del Bosco in direzione Sommariva Perno, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, andando così a scontrarsi frontalmente con la Toyota Yaris che stava sopraggiungendo in quel momento, con alla guida una cinquantenne residente a Bra.



Nel violento impatto l’uomo ha avuto la peggio. I sanitari del servizio 118 giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco di Alba e del Distaccamento Volontari di Sommariva del Bosco, hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare. Al "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno è stata invece trasportata la donna, le cui condizioni non erano comunque tali da destare preoccupazione.



Nel sinistro è stata coinvolta marginalmente una terza auto, una Audi station wagon con a bordo tre giovani le cui testimonianze sulla dinamica dello scontro sono state raccolte dai Carabinieri della Compagnia di Bra, ora impegnati nel ricostruire le possibili cause del sinistro.



La salma di Luigi Genesio è stata intanto composta nella camera mortuaria del cimitero di Baldissero d’Alba, affidata dalla famiglia (oltre al padre, l’artigiano lascia la madre e un fratello) in attesa del via libera alle esequie da parte dell’autorità giudiziaria, che ha già escluso l’esigenza di procedere con un esame autoptico.



Nella serata di ieri la trafficata provinciale che da Alba porta verso Carmagnola e Torino è stata a lungo interdetta al traffico, per consentire i soccorsi e i rilievi.

Sul luogo dell’incidente è giunto anche il sindaco di Pocapaglia Antonio Riorda che esprime "il cordoglio e la vicinanza dell’Amministrazione e della comunità intera alla famiglia del 37enne", quarta vittima della strada nella Granda dall’inizio del 2023.