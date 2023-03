E' morto il signor Angelo, presenza fissa, con i suoi amati cani, sotto i portici di corso Nizza

Era da molti anni presenza fissa, assieme ai suoi due cani, l'anziano Lupo dal pelo bianco e il cucciolo Roby, sotto i portici di corso Nizza, tra la tabaccheria Tonelli e la filiale della Bper.

Il signor Angelo Caliò, classe 1949, si era fatto notare per lo zelo con cui, in cambio di un aiuto, provvedeva a pulire i portici e le strade, a raccogliere mozziconi di sigarette o cartacce. Con la sua scatola per l'elemosina, passava buona parte del tempo seduto con i suoi amati animali, senza mai disturbare e senza mai chiedere. In molti lo aiutavano, tra i commercianti e i residenti della zona. Tra questi, l'avvocato Claudio Massa, l'ex presidente dell'Ordine degli avvocati, molto attento alle necessità di quest'uomo solitario e taciturno.

Stamattina la notizia della sua morte, avvenuta all'ospedale di Cuneo, dove si trovava ricoverato da diverse settimane per una grave malattia, che aveva scoperto solo qualche mese fa e che non gli ha dato scampo.

E' proprio l'avvocato Massa a ricordarlo e a sottolineare come avesse apprezzato, in Angelo, la buona volontà di rendersi utile. Percepiva un piccolo assegno sociale, ma non era sufficiente a pagare affitto, bollette e viveri. "Lo aiutavo, per quanto nelle mie possibilità. Gli ero affezionato. Lo avevo anche aiutato a trovare una casa, in via Bersezio. Ora che è mancato, la sua compagna, che è straniera, non potrà percepire l'assegno. Qualcosa andrà fatto, ho già preso contatto con la Caritas. E bisogna anche provvedere ad organizzare il funerale", spiega l'ex presidente dell'Ordine degli avvocati di Cuneo.

Ci sono anche Lupo e Roby, gli amati cani di Angelo, di cui occuparsi. Sarà probabilmente la compagna a prendersene cura, fin quando potrà. Il Comune di Cuneo, per voce dell'assessora Paola Olivero, si è reso comunque disponibile ad accoglierli presso il canile, se ce ne fosse bisogno.