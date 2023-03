Cartagena, la perla dei Caraibi capitale delle casse di risparmio: Ghisolfi vola in Colombia

Convocato da Isidro Fainé, Presidente WSBI, il meeting verterà su educazione finanziaria, digitalizzazione, sicurezza cibernetica e inclusione economica. Il Banchiere scrittore di origini piemontesi dal 2018 fa parte del Consiglio di amministrazione.

Il congresso si appresta ad assumere una valenza particolarmente significativa, poiché metterà in ulteriore evidenza la funzione pubblica e sociale degli istituti creditizi e degli enti bancari sorti per attuare la raccolta del risparmio familiare diffuso nell'ottica di orientare lo stesso alla crescita delle economie locali, al miglioramento continuo dell'impatto sociale dei progetti di sviluppo territoriale e alla tutela del potere d'acquisto di famiglie e piccole imprese contro gli eventi speculativi.

Gli enti che fanno parte del circuito del WSBI, in effetti, si sono sempre distinti per interventi volti, nelle proprie articolazioni istituzionali, a garantire la continuità della base produttiva e occupazionale, e la coesione sociale messa a rischio dalle molte emergenze più di recente susseguitesi, dalla pandemia agli shock naturali e ambientali fino agli attuali effetti erosivi e inflattivi della guerra russa in Ucraina.