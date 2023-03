I mille usi dell’olio di rosa mosqueta: tutte le proprietà e i benefici

L'olio naturale di rosa mosqueta è un aiuto prezioso per la pelle, in particolare secca e screpolata ma anche quella matura grazie alle sue tante proprietà. È un olio che può essere utilizzato in tanti modi diversi, come spiegato di seguito in questa guida che analizza tutte le proprietà di questo magnifico prodotto di origine naturale e biologica.

Per prevenire i segni d’espressione e le rughe

Per iniziare, un olio di rosa mosqueta ha proprietà anti-age, motivo per cui occorre applicare qualche goccia di prodotto mattina e sera per mantenere la pelle tonica ed elastica. Può essere utilizzato nella zona del contorno occhi e attorno alle labbra dove spesso si formano segni di espressione.

Moltissime aggiungono qualche goccia di olio alla loro crema idratante preferita per un booster idratante che leviga la pelle nutrendola fino negli strati più profondi. Le sue piccole molecole, infatti, riescono a penetrare più in profondità rispetto ad altri prodotti che sono prive di un effetto schiarente sulle zone iperpigmentate che si traducono in macchie cutanee su viso, collo e mani (cosa che invece l’olio naturale di rosa mosqueta fa benissimo).

Per riparare la pelle dalle scottature

Le capacità rigeneranti dell'olio biologico di rosa mosqueta sono legate alla presenza di vitamina A. Durante la stagione estiva questo olio naturale diventa quindi prezioso per trattare eritemi solari e scottature. Infatti, è consigliabile utilizzarlo al posto della crema doposole poiché questo olio ha maggiori benefici in particolare per tutte quelle persone che mostrano una pelle delicata o che hanno bisogno di idratare il derma dopo l'esposizione solare.

Per prevenire e trattare le smagliature

Grazie a un'applicazione quotidiana dell'olio ricavato dalla delicata rosa mosqueta è possibile trattare le smagliature, in particolare quelle più recenti che hanno ancora un colorito violaceo. Le donne in gravidanza dovrebbero sempre avere dell'olio 100% biologico di rosa mosqueta a portata di mano per prevenire la formazione delle smagliature sull'addome.

Inoltre, è un aiuto prezioso per levigare la pelle migliorando l'aspetto delle cicatrici più vecchie e anche dei cheloidi. Soprattutto chi ha problemi di pelle impura, lo usa per trattare le cicatrici lasciate dall'acne grazie alle sue proprietà riparatrici.

Per nutrire i capelli spenti e secchi

Ma chi l'ha detto che l'olio di rosa mosqueta va applicato solo sulla pelle? Infatti, può essere utilizzato anche sui capelli. Infatti, è uno di quegli oli preziosi per chi si ritrova con i capelli secchi e sfibrati. È sufficiente bagnare leggermente i capelli e stendere questo olio ricco di proprietà rigeneranti prima dello shampoo per trattare una chioma inaridita e spenta. Inoltre, è un prodotto che grazie alla sua idratazione riesce a contrastare e combattere il problema del prurito al cuoio capelluto e della desquamazione che porta alla forfora.

Per ravvivare i capi in pelle

Infine, qualche goccia di olio come quello di rosa mosqueta può essere di aiuto per ravvivare i capi in vera pelle. Che si tratti di scarpe, borse o addirittura il divano, l'olio riesce a nutrire il prodotto e riportarla al suo originale splendore.