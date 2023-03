Perché è vantaggioso acquistare un'auto usata?

Quando c’è l’esigenza di cambiare la propria automobile, il primo passo è stabilire se si intenda acquistare una macchina nuova, ovvero se si punta al mercato dell’usato. Si tratta di due strade completamente differenti. Se il nuovo inevitabilmente pone di fronte all’esigenza di investire più denaro in rapporto alla classe del mezzo oggetto del nostro interesse, l’usato consente di disporre di veicoli di maggior prestigio a un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello legato a una nuova immatricolazione.

Pensando all’usato, però, c’è bisogno conoscere nel dettaglio le condizioni generali del mezzo. Per farlo, il modo migliore è acquistarlo da un fornitore che abbia un nome da spendere e, di conseguenza, possa garantire attraverso la sua reputazione lo stato dell’automobile.

Il Gruppo Marino, in questo senso, è una concessionaria di auto usate a Bari e provincia tra le più fornite d'Italia. Le auto si possono consegnare in tutto il Paese, a dimostrazione della capacità di gestire qualsiasi genere di richiesta, a prescindere da dove provenga.

Uno sguardo al sito, una chiamata in sede e la percezione di attenzione e serietà sarà subito suffragata dai fatti, un porto sicuro all’interno del quale dirigersi con l’aspettativa di effettuare un acquisto sicuro, garantito, gestito da personale all’altezza del compito da svolgere.

La professionalità degli addetti è la chiave di volta di ogni azienda. Nel campo delle auto lo è forse ancor più, perché qualsiasi cliente trova nel meccanico di fiducia, nell’agente di riferimento, nella segretaria che lo contatta un punto d’approdo quando qualcosa non funziona a dovere.

L’idea di relazionarsi al Gruppo Marino, in questo scenario, porta dritti alla certezza di affidarsi a chi di questo lavoro ne sa, e ne sa davvero, un concessionario attivo ormai da tempo che, proprio per non tralasciare nessuno, ha affiancato al tradizionale rapporto personale una app dedicata a chiunque voglia comprare l’usato, oppure vetture a chilometro zero.

Basi solide ben piantate nel passato e nel presente, un futuro indirizzato alla tecnologia e all’efficienza. In questo contesto, l’acquisto dell’auto sarà un naturale passaggio, senza ansie o timori particolari da affrontare lungo il percorso.

Acquistare un’auto usata, o un mezzo nuovo?

Il primo elemento da considerare nella scelta di acquistare un’auto usata, ovvero rivolgersi a un veicolo nuovo di zecca, è il monte massimo di spesa che si ha a disposizione. Sarà anche una valutazione all’apparenza venale, ma da questo primo parametro dipendono tutte le successive valutazioni.

Il 2022 del mercato dell’automobile non è stato splendido. Lo dicono i numeri statistici, lo dice la netta riduzione delle immatricolazioni e anche dei passaggi di proprietà. Fatto questo inciso, e dopo aver stabilito un budget a disposizione, prima di decidere tra nuovo e usato è fondamentale comprendere quale sarà il successivo utilizzo del veicolo che vogliamo avere a disposizione.

Chi l’auto la cambia con una certa frequenza è bene scelga la strada dell’usato, anche per evitare la svalutazione del mezzo nei primi anni di vita; quanti, invece, sono soliti innamorarsi della propria vettura possono trovare maggior soddisfazione in un mezzo nuovo, magari dotato degli optional che si vogliono e non limitato alla vettura disponibile in quel momento.

La perdita secca dell’Iva, pari al 22%, è un elemento da mettere sul piatto perché di fatto arriva non appena varcata la soglia della concessionaria. Dall’altro lato, è importante considerare anche il passato vissuto dal veicolo usato, giacché è difficile ricostruire le modalità d’utilizzo adottate dal precedente proprietario.

A parità d’investimento, un mezzo usato sarà sicuramente di qualità superiore in termini di spazio, prestazioni e marchio rispetto a quello che avremmo potuto comprare a nuovo; al contempo, avremo sicuramente meno remore nell’utilizzo quotidiano, considerati i piccoli danneggiamenti che l’impiego in città inevitabilmente porta con sé.

L’esperienza di una concessionaria leader di settore

Acquistare un’auto usata rappresenta un’opportunità sotto vari aspetti, a patto che la concessionaria di fiducia con cui tratteremo l’acquisto sia in grado di garantirci non soltanto la piena funzionalità del mezzo che vogliamo acquisire, ma anche l’affidabilità dello stesso e, perché no, la copertura in caso di lì a poco qualcosa inizi ad andare storto.

Dal momento che non stiamo parlando di una gita in barca, bensì di un investimento destinato a durare per alcuni anni, le precauzioni non saranno mai troppe, così come la serietà richiesta al concessionario cui ci rivolgeremo per dotarci del mezzo di cui abbiamo bisogno.