"Fermare la strage. Subito!": anche Cuneo, come Cutro, si mobilita

La manifestazione nazionale “Fermare la strage. Subito!” organizzata per il pomeriggio di sabato 11 marzo a Cutro per chiedere che si ponga fine alla strage di migranti nel Mar Mediterraneo dopo il naufragio che ha provocato recentemente oltre settanta vittime, ha sollecitato anche nella nostra città la promozione di un’iniziativa unitaria per chiedere canali sicuri e legali di accesso al territorio europeo per chi fugge da guerre, persecuzioni e povertà.



Il “Coordinamento pace e disarmo - Cuneo” ha quindi promosso una manifestazione che si terrà sabato 11 marzo alle 17 in Via Roma, primo importante appuntamento di un percorso di iniziative e mobilitazioni che si intende organizzare per sollecitare un'inversione di rotta delle politiche migratorie in Italia e nell’Unione europea.



Questo il programma dell'iniziativa:

Ore 17:00 - Raduno dei partecipanti davanti al Duomo e avvio del corteo in Via Roma verso Piazzetta Audiffredi

Ore 18:00 - Manifestazione in Piazzetta Audiffredi con interventi conclusivi