La seconda puntata di Cuneo Medievale porta alla scoperta dei quartieri invisibili della città

Giovedì 16 marzo alle ore 17, nello Spazio Incontri della Fondazione CRC (via Roma 15, Cuneo), CRCInnova e F.T. Studio Ricerche Archeologiche inaugurano il secondo episodio della mostra “Cuneo medievale. Scoprire la città invisibile” con un incontro sull’aspetto urbano di Cuneo nel Medioevo organizzato in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo.



Il secondo episodio dell’evento espositivo in corso nello Spazio Innov@zione (Via Roma, 17) ha per titolo “Case e quartieri scomparsi” e sarà visitabile da venerdì 17 marzo a domenica 7 maggio, dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. L’ingresso è libero.



La mostra sarà visitabile al mattino su prenotazione (richieste a mostracuneomedievale@gmail.com) per gruppi e scuole.



L’esposizione è promossa con il contributo di Fondazione CRC, il sostegno di Generali, ACDA, Giuggia, AGC, TESI, Bottero e Sedamyl e il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Città di Cuneo.



L’inaugurazione di giovedì 16 marzo vedrà protagonisti il dottor Gian Battista Garbarino e il professor Enrico Lusso: ingresso libero, si consiglia la prenotazione sul sito www.fondazionecrc.it.



Con l’apertura al pubblico del secondo episodio della mostra, CRC Innova e F.T. Studio in collaborazione con il Museo Civico di Cuneo promuovono una nuova opportunità per scoprire la Cuneo medievale: tutti i sabati, dal 25 marzo al 24 giugno, una visita alla mostra “Cuneo medievale. Scoprire la città invisibile”, seguita da una visita guidata tematica alla sezione archeologica del Museo Civico (tariffa ridotta di 2 euro a persona, pagamento in loco). Per iscrizioni scrivere all’indirizzo mostracuneomedievale@gmail.com entro le ore 13 del venerdì precedente.



L’inaugurazione del secondo episodio della mostra “Cuneo medievale. Scoprire la città invisibile” prevede, giovedì 16 marzo alle ore 17, l’incontro tra Gian Battista Garbarino − archeologo presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, responsabile per la parte settentrionale della Provincia di Alessandria e del quadrante sudoccidentale di quella di Cuneo − ed Enrico Lusso − professore associato di Storia dell’Architettura presso l’Università degli Studi di Torino, i cui principali ambiti di ricerca vertono sulle dinamiche d’uso e di trasformazione delle strutture fortificate nei secoli XII-XVI, sull’organizzazione dei tessuti urbani nel basso e tardo medioevo, sull’assetto e sul governo dei territori storici.



Il dialogo verterà sull’aspetto urbano di Cuneo nel Medioevo: la Cuneo odierna conserva, infatti, parti delle forme di età tardo-medievale, ma molto è andato distrutto o si è trasformato. I recenti ritrovamenti archeologici permetteranno ai visitatori della mostra di riscoprire alcune porzioni degli antichi quartieri, ricostruiti virtualmente. Grazie alle ricerche storiche e ai dati raccolti nel corso degli scavi, con l’ausilio delle moderne tecnologie, sarà possibile assistere all’evolversi della forma e della stratificazione urbanistica di alcuni quartieri della Cuneo medievale: per sorprendersi a scoprire che tra le case e sotto le strade e le piazze della nostra città rivive ancora oggi un po’ di medioevo.