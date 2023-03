L’economia giovane: i Giovani del mondo la raccontano il 24 marzo a Cuneo

È in arrivo una nuova iniziativa promossa dall’Associazione Insieme, questa volta seguita e organizzata dal suo Pianeta Giovani, capitanata da Federico Calzia.

L’incontro, sempre in sinergia con AISPA, si terrà venerdì 24 marzo alle ore 17:00 presso il “Rondò dei Talenti” a Cuneo e si parlerà di “Economia giovane: i giovani del mondo la raccontano”. Già un sapore internazionale, e pare che non si tratterà del tradizionale convegno, ma sono previsti collegamenti online con ragazzi sparsi in diverse parti del mondo. Tra questi ci saranno Waqar Anjum e Jack Neumann, studenti della Penn State University (Pennsylvania), rispettivamente presso la law school e la business school.

Le parole di Federico Calzia, coordinatore dei Giovani di Insieme «É un evento che non si accontenta di riflettere su problemi e temi di attualità, ma intende mettere i trampoli alla Provincia per guardare al futuro e capire quali saranno i nuovi trend in tema economico. Questo perché non vogliamo più semplicemente discutere di quanto accade, bensì assumere un ruolo da protagonisti e shapers del futuro, contribuendo a definirne e modellarne i temi, anticipandone le sfide».