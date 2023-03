La scuola dell'infanzia di Robilante tra le 10 vincitrici del contest #ioleggoperché2022

Il plesso scolastico dell’Infanzia di Robilante è tra le dieci scuole vincitricidel contest #ioleggoperché2022# IOLEGGOPERCHÉ È UNA GRANDE RACCOLTA DI LIBRI A SOSTEGNO DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

È organizzata dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura -Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore dal Centro per il Libro e la Lettura, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

#ioleggoperché è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura. Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del pubblico che ha contribuito al successo di #ioleggoperché, finora sono stati donati alle scuole oltre un milione di libri, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.



I libri ci aiutano a crescere, ci affiancano nel capire meglio il mondo di oggi e la nostra società. Le varie scuole quest’anno, erano invitate a partecipare seguendo due temi: per le scuole dell’Infanzia il tema era: LEGGERE PER COSTRUIRE UN MONDO PIU’ INCLUSIVO

La scuola dell’Infanzia di Robilante ha partecipato al contest dando il titolo: “TUTTI INSIEME...NESSUNO ESCLUSO!

”L’evento è stato organizzato insieme alla cartolibreria Papè, con la quale era gemellata ed è stato possibile grazie alla calorosa partecipazione dei genitori, dei nonni, dei compagni e delle insegnanti della Scuola Primaria e al fondamentale sostegno della Dirigente scolastica Renata Varrone e del Comune di Robilante. E’ stato proposto un itinerario per le vie del Paese che prevedeva sei “postazioni” nelle quali le docenti, i genitori, i nonni, gli amici della Primaria, le titolari della cartoleria Papè, hanno letto un libro sul tema dell’inclusione. Le letture sono state accompagnate e animate dalla musica, dalla pittura, dal teatro, dalla scultura.

“I bambini della nostra scuola dell’Infanzia, divisi in tre mini gruppi, hanno fatto un meraviglioso viaggio nel mondo dei libri: ascoltando storie, sfogliando albi illustrati, guardando una pittrice dipingere un quadro e un nonno intagliare e scolpire il legno, scoprendo una lingua nuova, il piripù, grazie al teatrino Kamishibai, ammirando i loro compagni “più grandi” interpretare e dare vita ad una bellissima storia di amicizia e, infine, emozionandosi con l’ascolto di una lettura animata accompagnata dal suono di molteplici strumenti musicali...un viaggio che difficilmente dimenticheranno e dimenticheremo. Questo fantastico viaggio si è concluso con una vittoria e tutto questo non può che renderci orgogliose! Vorremmo ringraziare di cuore tutti, ma proprio tutti, perché questa è, senza alcun dubbio, la vittoria della collaborazione scuola-famiglia, della disponibilità, della continuità didattica, della fantasia, della creatività, della passione, ma, soprattutto, dell’amore per i libri e per i nostri bambini. Questa è la vittoria della Scuola! Grazie a tutti!”

Se desiderate vedere alcuni momenti del nostro contest, vi lasciamo il link



https://www.facebook.com/events/1193687711562361/?active_tab=discussionLe maestre della Scuola dell’Infanzia di Robilante